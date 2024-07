Más que racistas, algo tontos

No hay nada menos patriótico que ir contra el genio de un país por imitar a otros. Pero es peor aún hacerlo en nombre del patriotismo. Nadie puede negar que, aunque necesitemos emigrantes por razones incluso demográficas, controlar su flujo para que no se vaya de las manos es un problema. Pero esto no puede llevarnos a posturas antihumanitarias, porque el genio de nuestro país es humanitario. Tampoco puede llevar a nadie al racismo, porque aunque en España haya habido deplorables brotes racistas, en especial respecto de la etnia gitana, España nunca ha sido un país racista, ni siquiera cuando se afiliaba al fascismo internacional. La razón puede estar en nuestro propio mestizaje cultural y étnico. De hecho en países racistas como USA no se nos ve "blancos". Así que, por favor, señores "patriotas", no vayan de forma imitativa contra el genio de nuestra patria ni hagan el tonto.

Suscríbete para seguir leyendo