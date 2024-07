Por si había alguna duda, Adriana Lastra dejó claro ayer que no entra en sus planes ser una delegada del Gobierno de perfil bajo, sonrisa oficial e inclinaciones tecnocráticas. La riosellana brindó al personal citado en la ovetense plaza de España un discurso con carga ideológica y mensaje político, en llamativo choque con la atmósfera del edificio donde ahora tendrá su despacho, que mantiene intacta la aséptica estética de sede burocrática del tardofranquismo, con paredes blanquecinas y un mobiliario tipo "Cuéntame". Aunque el tono de sus palabras contrastó, sobre todo, con el empleado durante seis años por su antecesora, Delia Losa, a menudo renuente a la refriega dialéctica ante la opinión pública para centrarse en la gestión pura y dura derivada del cargo, sobremanera, la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lastra rompió moldes con un ímpetu que le llevó hasta los límites de sus propias atribuciones cuando prometió "acuerdos y consenso", términos más propios del léxico de un miembro del Legislativo que de una representante territorial del Ejecutivo, con un margen de negociación constreñido. La toma de posesión evidenció, en el fondo y en la forma, que en adelante tendrá un foco creciente en la escena asturiana.

En el fondo, la flamante delegada empuñó el feminismo como marca de su futura acción política, fiel a su trayectoria y consciente de que su estrenada posición es clave en la lucha contra la violencia machista. Además, citó en cinco ocasiones a Pedro Sánchez en su calidad de compañero de batallas y a modo de disolvente de los rumores sobre su actual relación con el Presidente. Y mandó un primer aviso a navegantes cuando instó a Arcelor a ejecutar ya la inversión en su acería gijonesa, revelando así que tiene pensado ejercer de acicate en medio de la incertidumbre industrial que atraviesa la región a cuenta de incumplimientos y deslocalizaciones.

En la forma, el acto tuvo aroma a gran ocasión, con nutrida asistencia en la pequeña sala habilitada para la promesa. Al lado de la protagonista, estuvo el presidente del Principado, que no pudo tomar la palabra por imperativos del guión institucional, y el ministro de Política Territorial. La presencia de Ángel Víctor Torres no es baladí porque no siempre (más bien, pocas veces) un propietario de silla en la Moncloa se desplaza a la mal llamada periferia para bendecir designaciones. Madrid mandó un mensaje con su explícito apoyo a Lastra, que ya es algo más que una delegada del Gobierno.

Suscríbete para seguir leyendo