La previsión demográfica asturiana

Según el informe de población española del INE de junio de 2024, en los próximos 15 años la población española crecerá en más de cinco millones de personas, pero en Asturias disminuirá en 41.546 habitantes, siendo la comunidad que más decrecerá, todo ello si se mantienen las tenencias demográficas actuales.

Actualmente en España la esperanza de vida al nacer es de 80,7 años para los hombres y 86,2 para las mujeres. Según el INE la previsión para 2073 es que estos años pasen a ser 86 en los hombres y 90 en las mujeres. Estos datos son importantes pues suponen un incremento del envejecimiento.

En el citado periodo de 15 años el tamaño medio de los hogares asturianos será el menor del país. Por otro lado Asturias tiene solo el 10% de su población con menos de 14 años y la mayor tasa de envejecimiento del país. La previsión es que en 2039 la población de Asturias baje de 1.008.874 a 967.874 habitantes. El envejecimiento de la región es claro teniendo el 27,55% de su población con 65 o más años mientras que en España es del 20,15%.

Los expertos consideran que si no se ponen pronto en marcha las medidas destinadas a mejorar la demografía reduciendo el porcentaje de ancianos cada vez el deterioro será mayor y la corrección más difícil. El Principado de Asturias aprobó la Ley de Impulso Demográfico para tratar de paliar el envejecimiento y decrecimiento de la población. El Gobierno del Asturias concede gran importancia a revertir la tendencia demográfica y a favorecer su equilibrio. Entre otras medidas aplicadas están las escuelas de 0 a 3 años; ayudas directas a la natalidad que son mayores en los municipios rurales con riesgo de despoblación; ayudas a la conciliación; deducciones en el IRPF a las familias con dos o más hijos; bonificaciones para quienes trabajen en el medio rural y se prevé la puesta en marcha de una oficina de retorno para asturianos residentes en el extranjero.

El envejecimiento de la población asturiana lleva a muchos a preocuparse por el necesario cuidado y manutención de ancianos y niños, sin embargo cabe pensar en varias opciones paliativas. Por un lado, el aumento de la esperanza de vida antes indicada en muchos casos se alcanza con una buena calidad de la misma hasta edades avanzadas lo que plantea la posibilidad de aumentar la edad de jubilación. Por otro lado, actualmente hay unos 53.000 parados en la región y buena parte de los mismos podría trabajar si disminuye la actual masa de empleados por las jubilaciones. Hay una medida de muy poca relevancia en este tema pero que es importante para los implicados que es la eutanasia cuya ley de 2021 no está resultando como debiera pues solo una parte pequeña de los solicitantes consiguen cumplir su deseo y si se aplicase bien disminuiría muy ligeramente el número de dependientes ancianos.

Por otro lado, cabe considerar que la población, al menos a nivel global, debería reducirse gradualmente en vez de crecer (William J. Ripple et al., World Scientists’ Warning of a Climate Emergency, Bioscience, Vol. XX, n.º X, 2019), pues su crecimiento continuado no es sostenible. En efecto, para que la población pudiese seguir creciendo se necesitaría al menos: basarse en energías renovables; reciclar todos los minerales a tasas próximas al 100%; limitar la extracción de recursos biológicos a ritmos de regeneración y emitir residuos a ritmos compatibles con la capacidad de reciclado de la naturaleza. Como estos objetivos están lejos de alcanzarse, la reducción de la población es una solución, por lo que Asturias quizá estaría en el buen camino.

Suscríbete para seguir leyendo