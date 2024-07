Gondán y la medida de la aldea

La dualidad cultural de las dos principales civilizaciones asturianas, la de la aldea y la de la industria, tiene en Figueras, Castropol, el maridaje ideal –no exento, claro está, de sus fricciones como sucede en todas las parejas de pensamiento y actitudes divergentes– al punto que, aunque parezca increíble, se construyen allí, en los astilleros de Gondán, barcos perfectos de tecnología punta que se diseñan teniendo como primera premisa el respeto a la medida canónica de la aldea de Granda, más exactamente al ancho de la caleya asfaltada del Cotarelo por la que se accede por igual al barrio ganadero por excelencia de Figueras y a las instalaciones del astillero y por la que de vez en cuando transitan las vacas y ahora lo hacen más frecuentemente los propietarios de los chalets, los obreros con sus coches y las piezas con las que se componen los barcos.

Gondán nació hace casi un siglo –el año que viene lo hará– a la orilla de la ría del Eo como carpintería de pequeñas embarcaciones y creció ladera arriba por el acantilado hasta los primeros prados de la aldea y la rasa. El primer ejercicio de malabarismo debió consistir en convertir en gradas, plazas y andenes aquella abrupta ladera donde ahora se levantan las naves y se enclavan las grúas para armar los barcos cuando el actual astillero dejaba atrás la madera, la artesanía y su condición de carpintería de ribera y se convertía en factoría industrial. Gondán dio ese salto sabiendo que durante toda su vida tendría que hacer equilibrios entre las estrecheces de la aldea y la voracidad de los mercados globales en los que se mueve la construcción naval. Y de ese equilibrio, de esa búsqueda permanente del concierto, surgió la genialidad constructora. El ingenio que debe acompañar al ingeniero, o al campesino, surge las más de las veces de la dificultad y la necesidad de adaptarse a las circunstancias que de las facilidades.

Y digo yo que no sé si será precisamente esa necesidad de ajustarse a las limitaciones estructurales y pasarse la vida buscando soluciones adecuadas lo que les ha hecho amplificar su proverbial talento constructor. Hay otras limitaciones estructurales en Gondán, además de la medida de la aldea, que lejos de ser un impedimento —en puridad, también— son un estímulo permanente a la previsión, al ingenio, al despliegue de la destreza de ingenieros navales y trabajadores. Si Gondán se hubiera ubicado en un gran puerto, con grandes espacios para la construcción y cómodas y extensas plazas para el almacenaje, el aparcamiento de los coches de los cientos de empleados, el montaje y el ensamblaje de las piezas haría sin duda barcos enormes, pero no creo que mejores.

Porque todo el pensamiento complejo y estratégico desplegado para secuenciar exactamente y con precisión, no ya el despiece de los elementos cuyo ensamblaje —como si fuera un puzle en el que las piezas llegan una a una por cuentagotas— da la forma definitiva al barco, sino el tamaño adecuado de la pieza que al final de su viaje, en los 200 metros que separan la autovía del enganche a la grúa que la descarga del tráiler tamaño XXXL, deben pasar por la angosta caleya de la aldea. Y si no pasa por ahí, si no encaja en la medida de la aldea, no hay barco.

Repaso con Jakoba Errekondo, un amigo giputxi de Usurbil, un viaje que hicimos hace años por la toponimia naval de los montes de Guipúzcoa, cuando los astilleros del siglo XVI y XVII de la ribera de Zarautz y otros puertos vascos eran extensivos, se alargaban, empezaban en el monte y terminaban a la orilla del mar y los árboles que se plantaban con vocación de maderamen naval se cultivaban esmeradamente y se conformaban en su lento crecimiento buscando el tamaño, hechura, grosor y encaje requerido hasta convertirse, al tiempo, en piezas de galeón o de ballenero. Entonces los barcos nacían en los árboles.

Hoy, los topónimos dan cuenta todavía de aquella función y de aquel tiempo: Arrauneta, el monte de los remos; Txalupamendi, literalmente bosque de las chalupas o Ipeñarrieta, Ibiñarrieta o Ipiñabar en Zestoa, Urretxu y Oiartzun cuya traducción al castellano es el "monte de árboles con las ramas colocadas", los famosos trasmochos adehesados de los vascos con ramas preparadas para que dieran la forma de determinadas piezas de los barcos y a cuyos pies pastaban las ovejas que transformaban la hierba en quesos de pastor. La complejidad y la capacidad de concertar, coordinar, cooperar, ordenar el tiempo y el espacio, la lana, los quesos, los barcos, los bueyes de transporte, los carros y los caminos expeditos eran marca de la casa de los pueblos vascos mucho antes de que Mondragón se convirtiera en la madre de todas las cooperativas.

Y seguramente, sin esa esmerada tradición de convertir lo complejo en armónico concierto, no se podría entender el fenómeno de Mondragón ni el actual éxito de la diversificada industria del País Vasco y sea, precisamente, la ausencia de esa capacidad de combinar lo distinto, de mirar a un árbol e imaginarse un barco, de disfrutar de la cooperación aportando cada uno su saber, de respetar, de compartir, de comprometerse, de armonizar, de convertir la visión en misión lo que evite que las regiones, los concejos o las aldeas prosperen. Pero volvamos a Figueras que me estoy yendo por las ramas.

Ahora que nos deslumbra la irrupción de la inteligencia artificial (IA) reclamo para las generaciones futuras que cultiven con esmero la inteligencia natural (IN) y la inteligencia cooperativa (IC), esa que tenemos dentro de nosotros y alimentaba el ingenio cuando las cosas no eran tan fáciles. Esa que tenían nuestros antepasados campesinos cuando se imaginaron que de una manzana podría salir la sidra, de la hierba un queso, del humo una conserva y de cooperar el bienestar. Esa que tenían para conocer, vivir y saber estar en los lugares antes de que la ciencia –de indudable valor– se erigiera en la medida de todas las cosas y en la única forma de conocimiento.

Entonces, y ese es el aprendizaje perdido, los barcos para navegar por el mar se construían pensando en la tierra, en el lento crecimiento de los árboles en el monte, en el lugar adecuado en el que se plantaban, en los bueyes que los arrastrarían, en la luna que indicaba el momento de la corta y la hora de marea para la botadura. Esa complejidad concertada, secuenciada, armonizada del tiempo y del espacio es la misma que veo en Gondán por mucho que ahora no haya madera sino acero y los bueyes sean tráileres.

Los barcos del astillero de Figueras huelen al hinojo verde de julio que la pieza rozó en la cuneta en el tránsito del camión por la caleya y tienen el alma de aldea incrustada en la alta tecnología de última generación, no solo por lo aquí contado sino porque incluso el nombre de la empresa es un homenaje de reconocimiento a Gondán, la aldea lucense en la que hunde sus raíces y de la que era originaria la familia de Francisco Díaz, fundador de la carpintería de ribera germen del actual astillero.

