Los matices del altruismo

Dar es más fácil que recibir. El que da tiene poder y voluntad. Al que recibe solo le queda esperar esa gracia. Dar puede producir más satisfacción que recibir. No sólo por el esperado agradecimiento, también porque produce reconocimiento y porque alimenta la vanidad. Recibir humilla, manifiesta la inferioridad, la dependencia, la incapacidad para satisfacer las necesidades.

Decía Rabindranath Tagore que la vida nos la dan y la merecemos dándola. Admiramos a los que sin tener nada lo dan todo, los que se entregan a los demás, esos seres maravillosos que de forma silenciosa trabajan para que otros vivan mejor. Admiramos a todos esos que los que lo hacen de forma privada, en organizaciones no gubernamentales, allá donde las necesidades son más acuciantes. Al final de su vida no tienen nada, pero están llenos.

Otros en la primera parte de su vida acumulan capital, no importa la forma. Ya ricos, crean una fundación para llegar donde el estado no alcanza. Lo complementa y no pocas veces lo suplementa. Aún hay otros que heredan una fortuna. Creen que no se la merecen. Deciden donarla.

Dar de manera eficaz no es fácil. Surge el altruismo efectivo. Un movimiento que pretende ayudar a los donantes magnánimos a elegir dónde invertir para que su dinero produzca el máximo beneficio. Se alimenta de la misma idea que la medicina basada en la evidencia: examinar las pruebas que demuestran la utilidad de las intervenciones. No es tan fácil, pero el reto es interesante y si no se pierde demasiado tiempo y dinero en esos exámenes, puede ayudar a ser más eficaz y eficiente.

Todo eso es la iniciativa privada, la verdadera generosidad porque se da por propia voluntad. Otra cosa es la obligación por ley, coercitiva, a donar parte de las ganancias al Estado. Eso no le gusta a nadie o a casi nadie. Digo a casi nadie porque hay una reclamación entre algunos de los muy ricos de elevar los impuestos a las grandes fortunas.

Grandes fortunas que patrocinan fundaciones altruistas a la vez que son expertos en no pagar impuestos. Saben aprovecha las imperfecciones del sistema impositivo, tantas veces escandalosas como son los paraísos fiscales. Allí tienen sus fortunas y no pocas veces sus fundaciones.

El Estado moderno recolecta equitativamente -más a los que más tienen-y distribuye equitativamente- más a los que más lo necesitan. Recibir del estado se configura como un derecho: pueden exigirlo una vez establecido. No es caridad, no precisa agradecimiento, no humilla. El donante, Leviathan, es anónimo. Aunque no pocas veces los políticos se erigen como donantes. Es más típico en las dictaduras: Franco me dio esto o aquello. Incluso en democracia: subí el salario mínimo, hice la carretera a tal pueblo etcétera. La satisfacción del político, la del administrador de los bienes públicos debería ser la de vivir en una sociedad más justa, más equilibrada. También la del contribuyente. Pero eso no siempre se aprecia como resultado de la obligación de pagar impuestos.

No estoy muy seguro de que sea buena idea la exención de impuestos asociado a organizaciones o fundaciones que contribuyen al bien común. Reconozco que muchas veces lo hacen mejor que el Estado: son más eficaces, llegan más allá y con más precisión, son más eficientes, es decir, lo hacen a un menor coste. Es una especie de privatización que descarga al estado de sus obligaciones. Pero hay en esas donaciones, en eso beneficios que otorgan a los que por ellos se califican como necesitados, una humillación cuando los reciben, una obligación de ser sumisos y agradecidos, de cuidar mucho las formas y la actitud porque no están ejerciendo un derecho: están recibiendo una gracia y como tal, arbitraria y fugaz.

Reconozco que el Estado puede ser muy imperfecto, comido por una ineficaz burocracia ciega a su cometido que es nada menos que administrar un bien depositado obligadamente en ella para conseguir unos fines acordados de manera democrática. Se olvidan que son servidores públicos, que manejan unos fondos que no les pertenecen y deben emplear para mejorar la vida de todos en proporción inversa al nivel de bienestar de cada uno. Por eso tantos donantes prefieren las organizaciones privadas, porque creen que esos si tiene vocación de justicia.

Me gustaría que hubiera una administración eficaz, orgullo de los que pagamos impuestos, con unos trabajadores públicos responsables, bien capacitados que se vanaglorien de sus labores y que haya reconocimiento por parte de los ciudadanos a los políticos y funcionarios que manejan el que fue nuestro dinero. Y sobre todo, que sus acciones resulten en más justicia social. Una justicia en la que, sin humillaciones, recibe más aquél que por nacimiento o crianza no alcanza a resolver todas sus necesidades.

