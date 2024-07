Monasterios, un patrimonio que merece conservarse

Visitantes en el claustro del Monasterio de Cornellana / Luisma Murias

Las piedras tienen memoria y, si se sabe atender a sus explicaciones, resultan muy locuaces. LA NUEVA ESPAÑA propone este verano a sus lectores un viaje en el tiempo, mil años atrás, para conocer la historia de las viejas piedras sobre las que emergió uno de los fenómenos más destacados de la Edad Media: la construcción de monasterios. El periódico lanza el próximo fin de semana una colección de cinco libros para desentrañar y reconstruir en clave periodística el periodo monacal y el incalculable valor de unas construcciones arquitectónicas que se extendieron por toda la región y que, en mejor o peor estado, han perdurado hasta nuestros días.

Pasa a la página 2En el afán de defender lo propio, de enorgullecerse de un pasado floreciente y obtener de ello enseñanzas que ayuden a emular lo más sobresaliente del legado de quienes nos precedieron, resulta necesario conocer y valorar el patrimonio material e inmaterial que recibimos en herencia. Y que en el caso de los cenobios repartidos por toda la geografía regional exige un esfuerzo de preservación, tanto público como privado. Del compromiso del periódico con la cultura asturiana nacen estos cinco volúmenes, de 72 páginas cada uno, con profusión de fotografías a todo color, mapas de localización e infografías.

Con este nuevo coleccionable, LA NUEVA ESPAÑA reafirma su apuesta por el conocimiento y por aproximar a nuestro tiempo hitos relevantes del pasado regional, con la amenidad del periodismo en el estilo y el relato. Con "El legado del arte rupestre asturiano" de 2020 asomamos la Prehistoria al siglo XXI y mostramos las cuevas desde una visión sorprendente. Con "La cultura castreña asturiana" de 2021 reconocimos el valor de los castros, esos grandes desconocidos que poco a poco van desentrañando los arqueólogos. El pasado año, "La Edad Media en Asturias" mostró los entresijos de una epopeya de superación y resistencia a las adversidades en una época que para esta región no resultó tenebrosa. Ahora toca remontar el río de la Historia para situarse en el momento de aparición, asentamiento y esplendor del monacato medieval, un fenómeno que intervino activamente en la articulación del territorio y en el moldeado del paisaje, ya que los monjes fueron agentes activos de colaboración con el poder regio en la reorganización del espacio y las estructuras administrativas y agrarias.

La relevancia que con el paso de los siglos fueron acumulando estos cenobios no se queda en lo material, sino que trasciende y se extiende a la conservación del legado cultural grecolatino, que se habría perdido de no ser por la labor inmensa de órdenes religiosas que, tras renegar de la vida suntuosa, erigieron edificios, se preocuparon de mantener bibliotecas, de labrar la tierra con nuevas técnicas y educar y prestar auxilio a la población. Estos lugares de recogimiento y oración alcanzaron a ser baluartes imprescindibles para conservar la cultura clásica tras la caída del Imperio Romano. El doble valor de los monasterios es que, desde la norma benedictina del "ora et labora", se convirtieron a la vez en centros de espiritualidad y de conocimiento.

El momento de edición de este nuevo coleccionable no puede resultar más oportuno: se conmemora el milenario de la fundación del monasterio de Cornellana, datado en el año 1024. Un edificio noble que tras la Desamortización del siglo XIX fue cárcel, cuartel y fábrica de mantecas y que va recuperando poco a poco su perdido apogeo.

Sometidos la mayoría a la estricta Regla de San Benito, vinculados a las órdenes de Cluny y el Císter, en Asturias existieron por decenas. Algunos han desaparecido, como los de Soto de Dueñas, Villamayor y Nava, cenobios femeninos del Oriente asturiano, donde también florecieron los conventos de Celorio y Bedón, en Llanes, y San Pedro de Villanueva, en Cangas de Onís, hoy convertido en Parador de Turismo, como el de Corias, en Cangas del Narcea, que acumuló en su tiempo un poder extraordinario.

Los cistercienses se hicieron fuertes en Valdediós y en Belmonte, y dieron forma al poblamiento del extremo occidental desde sus posesiones en Villanueva de Oscos. Las construcciones monásticas alcanzaron Oviedo, donde estuvo el monasterio de San Vicente y pervive, con una comunidad religiosa muy activa, el de San Pelayo.

Ojalá este nuevo alarde editorial, del que hoy se hace eco el suplemento dominical Siglo XXI y que el martes será presentado a la sociedad asturiana en el Club LA NUEVA ESPAÑA, sirva para llamar la atención sobre el estado del patrimonio cenobial asturiano y se aborde el problema del franco deterioro de esta riqueza, de la que el monasterio de Obona, en Tineo, es el más claro ejemplo de vulnerabilidad. Hace falta una decidida intervención en favor de un valioso legado arquitectónico que no deberíamos dejar sometido más tiempo al abandono.