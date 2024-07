Parando en Villalpando: Loli Remix / Pablo García

–¡Soy una potra salvajeee…!

–¿Cómo ye, ho?

–¡...Que va de viaje a lo desconocidooo!

–¿Qué dices, Loli?

–Dichosu cantar, fía. Nun soi quien a sacalu de la cabeza.

–¡Qué horror!

-El cantar del branu y l’himnu de la selección.

–Calla, nun me lo recuerdes.

–Tino desque vio la celebración anda por casa brincando "Gibraltar español".

–¿En serio?

–Ta como engoriláu, boba, sacando pechu, y cola potra salvaje, da-y que te pego.

–Que trote, Loli, tú dejalu que trote, meyor pa ti, asina depués pela nueche…

–Na.

–¿Cómo que na?

-Que non, Isa. Lo más salvaje que vi en mi cama foi un cobertor de "El Rey León".

–Calla, ho.

–A ver si tienes tu más suerte, fía, y caces un tigre o un jaguar.

–Sí, ho. ¿Sabes que-y diz un jaguar a otru? How are you!

–¡Jojojo! Lo peor ye que Tino, el mamón, pegóme’l puñeteru cantar.

–¡Uf! Ye que se te pega como’l zapatu a la mierda.

–El chunda chunda de tolos branos.

–La gozadera, el waka waka, la bomba, el tiburón…

–Nun sé, fía, yo creo que vamos a peor.

–¿Por?

–¡Ye tou ruíu! Pasen los branos y la música ta más abandonada que Perlora.

–Yá. Antes, por lo menos, se cuidaban los idiomas.

–¡Home, por Dios! ¡Waka waka eh, eh! ¡Tsamina mina zangalewa!

–¡Nossa, nossa, assim voce me mata…!

–¡Watanegui consup, luli ruami wanaga, yupi pa ti yupi pa mi!

–¿Y qué me dices de aserejé ja de je de jebe tude jebere sebiunouba?

–¡Eso son palabres mayores, Loli!

–Lo malo de los idiomas ye que como nun los garres bien déxente un vacíu…

–¿Por?

–Abanibi aboebé, abanibi quiere decir te quiero amor. Vale. ¿Y aboebé?

–¿Qué?

–¿Qué quier dicir aboebé?

-Ai, fía, eso nun lo sé.

–Claro, porque nunca nos lo dijeron. ¡Taquelos parió! ¿Sabes lo que ye vivir con eso? A mi jodiéronme l’adolescencia.

–Yá. Enriba hai branos que se te ajunta tou.

–Mueves tu cucu y se te ha muerto el canario.

–¡Y el anillo pa cuándo!

–Por eso te digo. ¡Vaya panorama!

–Y enriba cola pandemia…

-Na. Salimos mejores.

–¿Tú crees?

–Ya ves. El mi Tino trotando, un fíu pal Boombastic, la otra pal Tsunami y aquí, la madre, cantando la potra salvaje.