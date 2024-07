Viejos no, gracias

A medida que la civilización se hace más lista, le sobran piezas. Por un lado, la ciencia médica se quema las pestañas en los laboratorios en busca de los medicamentos que den a los humanos más permanencia en el terreno de juego, algo se consigue, vivimos más; pero del otro, sobramos, somos demasiados e inútiles. Los espartanos tiraban a los niños con defecto de fábrica por los precipicios del monte Taigeto. A tanto no se llega con los ancianos, se le acercó un poco la cosa en las residencias geriátricas de Madrid durante la pandemia. No obstante, nuestra amable y considerada sociedad elaboró un cartel de estereotipos que bajo el epígrafe de edadismo (1969, Robert Butler) agrupa a los que por la edad estamos de más y tomando la sopa boba. El DRAE define el edadismo como discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. No exagero. Repasemos el glosario que respalda lo que digo. Por ejemplo, el "son como niños". Nos infantilizan gratuitamente, sin ir más lejos con el "baby talk" o esa curiosa forma de hablar a los ancianos subiendo el tono de voz, silabeando inútilmente frases breves propias del lenguaje infantil, y no digamos los estúpidos diminutivos: abuelito, viejito. Otro ataque del edadismo es la despersonalización. En este capítulo se nos recuerda la inutilidad: jubilado, pensionista o retirado. Te están diciendo de forma elegante que ya no vales ni para tomar por el riau. La tercera edad te convierte en un ser solitario y cascarrabias, mayor para hacer esto o aquello. Como me largó una vecina que me cuca desde su ventana y observa mi frenética actividad literaria, me dijo usted mucho lee y escribe, claro, con todo el tiempo del mundo y sin otro pito que tocar, a contar batallitas. Alguna ventaja nos merecemos, señora mía, tiempo y hacer lo que nos salga de ahí. Como está sorda no me oyó, la llamé cacatúa. Y donde se muestra mayor agresividad en esto del edadismo es sin lugar a duda en el glosario que evidencia la deshumanización del viejo. No es infrecuente que los desaprensivos tiren de equivalencias con los muebles inservibles del desván y nos conviertan en trastos o cascajos. Cuando no en seres inertes o fósiles, tales como momias o dinosaurios. Podemos seguir hasta mañana con el diccionario del edadismo, valga esta muestra. Aunque no me quedo a gusto sin mentar la expresión que se reserva a los que la vejez les hace perder parte de su capacidad cognitiva, digo: "estar gagá".

