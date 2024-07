Me desperté en el Norte y vi la lluvia. Lluvia de verano. Sin arcoíris. El arcoíris es un espectáculo gratis, infrecuente. Se diría que mágico. Tiene algo de infantil. Conviene tener cuidado al hablar o escribir de él, ya que te pones cursi en menos de lo que dura un chaparrón. Yo siempre que veo el arcoíris le digo a mi hijo corriendo que lo mire, que no se lo pierda. El problema es cuando no voy con mi hijo, que también lo digo. Entonces la gente me mira como si estuviera desequilibrado. El desequilibrado del arcoíris.

Una vez en un taller literario le dije a un alumno que describiera un arcoíris. "Solo está en tu imaginación", escribió. No es una descripción realista pero sí interesante. Por penalizar la audacia le dije que nunca llegaría a nada. Va por su quinta novela y ya tiene un adosado. Hay escritores que no ven nunca el arcoíris y sin embargo viven de pila máster y otros que inventan arcoíris pero se mueren sin haber logrado que le concedan una hipoteca. Todo eso sin descartar que, efectivamente, el arcoíris, como tantas cosas, están a veces solo en nuestra imaginación. La medicina está llena de historias de enfermedades imaginarias, si bien creer que uno está enfermo es una enfermedad grave, es estar ya enfermo.

Imaginamos también un mundo mejor pero ahí siguen los alquileres por las nubes, los churros sin crujir, el aceite carísimo y los michelines en la cintura. Con Trump rampante. O sea, el mundo sigue ahí. No se cansa de girar ni de evolucionar y aunque el cercano agosto podría salvarnos, con una benefactora pausa, todo apunta a que la actividad no va a cesar. Podría al menos salir un arcoíris. Breve pero contundente, enérgico, eficaz, que lo viéramos todos y que ya nadie tuviera que poner a trabajar su imaginación en verlo. Para poder utilizar la imaginación para otras cosas. Antes iba uno por la calle y veía a gente con cara de ir imaginando, ahora caminas, miras rostros y se ve que todos están deseando mirar el móvil, en la inopia o pensando en Netflix, que, oye, no está nada mal y también es en colores. Como el arcoíris, que no lo es porque te ve; lo es porque lo miras.

