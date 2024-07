El testigo Sánchez

En el "caso Begoña Gómez" –no se habla estos días de otra cosa– parece claro que existe una responsabilidad política. Las consecuencias penales por supuesto tráfico de influencias, sin embargo, dependen de la investigación judicial. Son esas responsabilidades políticas las que pretenden desviar los socialistas –el propio ejecutivo y el partido– cuando denuncian una "cruel persecución" y hasta acusan de prevaricar al juez instructor.

Tampoco hay que alarmarse tanto por la citación a declarar como testigo de un presidente del Gobierno. No es la primera, sino la quinta vez que ocurre. Antes y por distintos motivos ya comparecieron Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar (tras dejar la Moncloa) y Mariano Rajoy. De este último seguro que se acuerda bien Pedro Sánchez, ya que por esa rendija fue por donde coló la moción de censura que lo llevó por primera vez a la Presidencia. No hay que olvidarse, además, de cómo se pedía entonces, desde el primer minuto de juego, la dimisión de Rajoy. Sí resulta excepcional, en cambio, que un presidente del Gobierno de España haya sido llamado a declarar por la imputación de su mujer en asuntos que tienen que ver con la corrupción. Eso hasta ahora no había sucedido, del mismo modo que es novedad que sea el propio juez el que decidiese trasladarse al palacio de la Moncloa para tratar de recoger el testimonio en vez de ser el testigo el compareciente en la sede judicial. Si con Gómez se armó el dispositivo que se armó, imagínense con el marido.

La investigada, en virtud de sus derechos, no ha soltado hasta ahora prenda. Lo más seguro es que el testigo privilegiado renuncie igualmente a hacerlo. El silencio de la imputada y la relación de Sánchez con el objeto de la investigación convierten en valioso su testimonio, pero de la misma manera el vínculo que mantiene con su esposa le dispensa de testificar sobre ella. Pensar que pueda ofrecer otro tipo de explicaciones convincentes sin aludirla es soñar despierto.

