Blues del viejo corredor de fondo

Fue en sus últimos años, cumplidos ya los ochenta, aquella noche en que vimos a Mayall volver a salir al escenario "las luces encendidas, el teatro casi vacío– y ponerse a recoger los cables de sus trastos, como un obrero más de la música después de un bolo cualquiera. No importaban los sesenta años de gira ni que sobre sus espaldas reposara buena parte de la historia del rock. El buen maestro nos enseñó allí, en el Auditorio de Oviedo, enrollando el jack de la armónica y lo teclados, que el blues empieza y acaba en el oficio. Al final eres tú, el instrumento, y un par de verdades musicales que se pueden expresar con dos o tres notas bien ejecutadas.

Su fallecimiento, con 90 años y casi las botas puestas –dejó los escenarios hace dos, tras haber visitado en varias ocasiones la región para tocar en Oviedo, Avilés y Gijón–, viene a iluminar como una hoguera en medio del desierto el mundo del espectáculo en un momento de incertidumbres y pirotecnias.

Mayall llenó pocos estadios, sus giras no fueron material de canales de streaming y su música no se consumió dentro de la lógica del acontecimiento turbocapitalista de los grandes festivales. Y a pesar de todo, si imagináramos una distopía en la que Alexis Korner no le hubiera convencido de que se dedicara a la música, quizá el rock no hubiera llegado hasta aquí, o no de esta forma. Mayall no fue solo el apóstol del blues en la escena británica y el valedor de Clapton, Peter Green o Mick Taylor, como se repetirá estos días. Su constante militancia en la música negra fue la mejor lección aprendida de aquellos tipos que se colgaban la guitarra, soplaban la armónica o martilleaban el piano como quien va la obra a poner ladrillos. El oficio de la música popular contemporánea que nos ha traído hasta aquí lo construyeron músicos como John Mayall, noche a noche delante de un micro. Lo único gigante no eran las pantallas, era la honestidad.

