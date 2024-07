¿Qué fue del bus a las playas?

Pasaba por las cercanías del arenal y la mujer vio una pequeña señal en una pared. Se acababa de preguntar cómo se podría ir de Barru a Llanes si no tienes coche. En Google informaban de tres modos: en tren, en taxi o andando. Ninguna de los tres le parecía factible. Por Barru no pasa el tren, no hay plaza asignada de taxi. Y andando no era plan –en Barru, el pueblo de las centenarias, muchas personas no conducen por edad– pues como en el pueblo no hay tienda, al regreso siempre terminas cargado de compras. Y el municipio de Llanes es la joya del turismo asturiano.

Una iniciativa municipal que fue bien acogida consistió en la implantación veraniega del autobús a las playas. Cumplía además con otras necesidades que se echaban en falta en un municipio que no tiene líneas regulares entre las parroquias que lo componen. Porque no todo el mundo tiene vehículo propio, puede disponer de uno o lo puede conducir y, sin embargo, ha de ir a la villa por distintas razones.

Telemáticamente he consultado con el Ayuntamiento para preguntar si este verano se iba a reanudar ese servicio. Pero la respuesta municipal inmediata fue que desde la pandemia del covid-19 ya no se reanudó el servicio. No hay más argumento. Sin embargo ese servicio debería ser permanente, no solamente entre los núcleos con playa sino para todos los pueblos del municipio donde cada vez habita más gente entrada en años. Personas mayores mayoritariamente. Gente que no conduce, que no dispone de automóvil, que tiene necesidad de acudir a la villa o a los pueblos con comercios (por ejemplo, para llevar a los niños al colegio, para la realización de papeleo, para consulta sanitaria, compra de medicamentos, simplemente por diversión…). Hemos de tener en cuenta que hay aldeas en las que ni siquiera se puede comprar el pan, productos para la cotidiana manutención, cosas para la vida diaria. Gente que abona tasas municipales sin recibir muchos de los servicios que existen en Llanes, en Posada, en Nueva…

Quizá los llaniscos de la villa no necesiten una línea de autobuses, ni para ir a la playa, ni al mercado o a comprar ropa. Sin embargo reciben otros beneficios que se pagan con los impuestos (limpieza y riego de calles, policía local, servicio médico…) de todos los llaniscos de los pueblos. En muchos de esos pueblos no hay ni un paso de peatones aunque sí carreteras con fluido tránsito de vehículos. ¿Autobús? ¿Un servicio? ¿Para quién? No es rentable me han comentado.

En Barru solicitamos hace tiempo unos pasos de cebra para poder cruzar algunas vías sin el peligro de atropello por coches que vienen a la playa. Del Ayuntamiento nos remitieron al Principado y del Principado al Ayuntamiento. Han pasado años y seguimos cruzando vías sin una raya blanca en el suelo. Mientras, consideran que el núcleo poblacional tiene la categoría de urbano –no existe ni tienda, ni farmacia, ni plaza de taxi, ni alcantarillado, ni…– y por eso las tasas municipales son comparables a las de grandes capitales. Pero cuatro líneas blancas en el suelo podrían consumir el presupuesto municipal. Las aceras las dejaríamos para los capitalinos para que disfruten de sus barrenderos, de la limpieza y riego que pagamos todos.

Y las playas para los turistas, que aparcan en los arcenes, nos ocupan la zona peatonal y nos ponen en peligro de ser atropellados. Otra diversión veraniega. El autobús ¿es un negocio o un servicio?

Suscríbete para seguir leyendo