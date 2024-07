Ser liberal está de moda

¿Qué significa ser liberal? Pues depende de en qué país se encuentre uno. En la Europa continental, el liberalismo es sinónimo de libertad personal y de mercado. Es la idea original que definió Adam Smith. En Estados Unidos, en cambio, el significado del término empezó a cambiar a partir de 1880. De esta forma, en el año 1933 liberalismo allí quería decir socialismo democrático moderado. Así es que, para poder entender por qué funciona el liberalismo, debemos quedarnos con la acepción original.

En ese proceso de compresión también debemos echar un vistazo a la historia. Esta nos enseña que el Antiguo Régimen era una economía de suma cero. En ella, el enriquecimiento del aristócrata procedía de la apropiación de parte de la renta del campesino. La economía actual, en cambio, es un sistema de suma positiva, en el que todos ganan. Hoy somos un 3.000% más ricos que nuestros antepasados, gracias a los cambios que inició la revolución industrial.

Mucha gente piensa que ese aumento de la renta ha ido a parar a los ricos. Pero no es así. Por el contrario, la mayor parte ha ido a manos de la clase media. Es el gran enriquecimiento de la sociedad. A este sistema se le llama capitalismo y se asocia con la acumulación de capital. Esta concepción no tiene en cuenta que también se necesita mano de obra y recursos naturales. Pero, sobre todo, se necesita innovación, esto es, la aparición de nuevas ideas y su difusión. Y para que haya innovación se precisa un conjunto de condiciones indispensables, entre ellas la libertad. Sin libertad para poder prosperar, no se ejerce la proactividad ni la iniciativa. Esas realidades se convierten en alternativas para que se mejore individualmente y como sociedad. Esas alternativas compiten entre sí y de ello se deriva la ganancia que se difunde por la sociedad. Así se supera el juego de suma cero y se pasa a otro de suma positiva.

Liberalismo es realmente la antítesis del caciquismo, del nacismo, del colectivismo, del progresismo del futuro que en realidad es socialismo del pasado. ¿Cómo está el liberalismo en España? En 1900 el famoso grito de Gijón: "abajo el caciquismo, viva el pueblo" era el grito de la esperanza contra la autarquía oligarca de entonces. Hoy, se mantiene ese poder oligárquico mutado en democracia fallida que no hace lo que dice sino lo que le dicen los que mandan. Pero, y a pesar de todo, creo que hay esperanza porque el liberalismo se basa en valores que perduran a pesar y por encima de todo. ¿En qué se basa el liberalismo? En méritos y en principios cristianos. Para el liberalismo no hay nada por encima del ser humano. En síntesis: no hacer mal a uno mismo ni a los otros, convencido, eso sí, de las limitaciones del ser humano, de su factibilidad. El liberalismo cree en la capacitación del hombre para crear, innovar y hacer cosas para mejorar la vida de uno mismo y, por extensión lógica de la productividad, de los demás. Aunque, el liberalismo no entiende que la potencialidad del individuo es absoluta ni perfecta, y por eso, se hacen leyes para ajustar las intenciones y asegurar la libertad y la paz y evitar los abusos y las maldades. Ser liberal es el respeto a los derechos del individuo, pero no a colectivizarlo. Respeto a la vida, a la libertad de asociación, de empresa, de opinión, de movimientos, defender la familia como núcleo esencial de convivencia, la familia que es la resistencia al acoso del Estado. El liberalismo es la separación de poderes real: ejecutivo, legislativo, judicial y prensa libre (no ensobrada), y ley y orden sin distingos en función de para qué y para quién. El liberalismo está en contra del endeudamiento y lo considera inmoral, porque significa vivir de prestado para que la fiesta la pague los hijos y los hijos de estos.

¿Está perdido el liberalismo en España? En la España actualidad impera el caciquismo político correa de transmisión del globalismo "enemigo del pueblo". Los dos primeros pasos para una regeneración liberal serían el de limitar el poder de Estado y un presupuesto público equilibrado libre de hipotecas clientelares. Pasar el dinero cautivo del Estado al bolsillo del ciudadano libre. El liberalismo, en fin, da esperanza de poder recuperar la dignidad de poder vivir del fruto de su propio trabajo y no de una limosna inmunda dada por los políticos, por eso resulta tan atractivo a los jóvenes.

