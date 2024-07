Bienvenidos al Concejo 79, la gran Asturias que está más allá

A pesar de que nos conocemos desde hace décadas, yo no sabría, ni sería tampoco este el momento, hablar sobre Joaco López. Me referiré, en cambio, a su labor como director del Museo del Pueblo de Asturias desde hace más de treinta años y, sobre esto, sí creo que puedo alguna cosa. Desde el principio, Joaco quiso dar vida y contenido al museo siguiendo la pauta marcada por la propia denominación: Museo del Pueblo de Asturias. Como él mismo ha escrito en 2006, “se trata de un museo con colecciones muy diversas, pues lo que trata de mostrar es la diversidad de un pueblo (…). Un pueblo que, como todos, no cesa de cambiar y transformarse”. En este sentido, nos está diciendo que el objetivo del museo debe ser un diálogo entre generaciones y culturas. Joaco, siguiendo las pautas marcadas por algunos de los maestros de la museografía y la museología trató de recoger, clasificar, conservar y difundir los contenidos del museo a través de diferentes formas y medios. Joaco, como etnógrafo que es, opera con un proyecto holístico sobre lo que es un pueblo evitando así caer en el coleccionismo pues, con frecuencia, no son piezas lo que les falta a los museos etnográficos, sino más bien cómo construir con ellas un discurso sobre la vida de la comunidad en la que se ubica.

Así, el Museo del Pueblo de Asturias recoge, estudia y clasifica muestras de la cultura asturiana en todas sus dimensiones para devolvérselo a la sociedad en forma de mensajes.

Joaco y su equipo consiguen así que el Museo del Pueblo de Asturias sea, de este modo, un conservatorio, un laboratorio, una escuela y un lugar de diálogo intergeneracional e intercultural: pasado, presente y futuro toman cuerpo en el museo a través de sus actuaciones de un modo dinámico, al tiempo que el progreso se enmarca en esa perspectiva dialéctica que articula cambio y continuidad.