Salvador de Madariaga (La Coruña 1886), el más europeo de los españoles, llegó a escribir que España era el país de las amnistías. El autor de “Mujeres españolas y Españoles de mi tiempo” se refería a la profusión normativa, solo explicable desde la convulsa historia de nuestros siglos XIX y XX.

No pudo imaginar que, tantos años después, la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) invocara su nombre en una resolución para promover una cuestión de inconstitucionalidad en relación con la ley de amnistía.

Madariaga defendió en el Congreso de Europa (La Haya, 1948) su idea de una conciencia europea, sin la cual cualquier proyecto de integración política o económica estaría incompleto, lo que tuvo su plasmación práctica en la fundación, a iniciativa suya, del Colegio de Europa (Brujas, 1949).

---

Efectivamente, en la sentencia original –14 octubre 2020– no se atribuyó a los condenados haber dado un golpe de Estado secesionista, ni ser golpistas. La referencia reiterada (hasta en diez ocasiones) en el recurso de inconstitucionalidad elevado al TC, cabe interpretarla en términos kelsenianos: cambio de Constitución sin seguir su procedimiento de reforma.

Para el jurista austríaco, Hans Kelsen (1881), al que Naciones Unidas encargó la redacción de su Carta fundacional, el golpe de Estado ya no necesita de tanques y metralletas; es factible también mediante el intento de subvertir la democracia constitucional, es decir, la sedición.

La expresión golpismo refleja con precisión el hecho probado en la sentencia del TS. La aprobación de las Leyes de Transitoriedad; que anticipaban la conversión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en presidente del TS catalán; un Fiscal General propio y la creación de un concepto de ciudadanía que excluía a los funcionarios del Estado que estuvieran prestando allí su servicio; fue un genuino intento de golpe de Estado.

El proceso se coronaba con la ley de referéndum, que permitió durante unos segundos la proclamación del Estado catalán. Y lo promulgaron quienes fueron los primeros en llegar a la cognición de no poder declarar un Estado independiente con la aquiescencia del Estado.

El verdadero precio de la unanimidad no habría sido rebelión o sedición. En la deliberación –cabe imaginar muy intensa– parte de la Sala pudo considerar indispensable que la sentencia dejara bien claro que lo que hicieron, en realidad, los independentistas fue crear una ensoñación, porque ellos sabían que el Estado iba a reaccionar impidiendo la independencia.

Lo que no deja de llamar la atención es que este argumento se utilice precisamente en medios nacionalistas, que parecen querer sentar que no querían independizarse. Y si no es esto ¿qué es lo que les molesta?

---

El Supremo, al tiempo que recuerda que el Tribunal Constitucional ha proclamado en numerosas ocasiones que la Constitución no tiene naturaleza militante y que es posible defender políticamente postulados no conformes con el texto constitucional, ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía por posible "vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica".

El Alto Tribunal no niega la posibilidad de que el Parlamento conceda una amnistía a "los golpistas" si estos se comprometen "a respetar en lo sucesivo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico".

El país de las amnistías / lne

Pero nada hay de esto en la ley de impunidad. No es que los amnistiados mantengan –como tienen derecho a hacerlo– la ideología que les trajo hasta aquí. Es que afirman que "lo volverán a hacer".

A algunos les parecen inapropiados los argumentos del Supremo que, al tiempo que imparte justicia, entra a hacer valoraciones o, cuando habla de "golpistas", desvela su militancia política.

---

Los miembros de la Sala Penal no albergan duda acerca de la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, manifiestan tener la absoluta convicción de que vulnera preceptos constitucionales y han empleado un lenguaje contundente sobre conductas que la ley considera amnistiables.

En esta ocasión el TS (que no pone nombre a los catedráticos que, en un momento determinado, pueden inspirar una interpretación) ha roto la regla no escrita, probablemente con la intención de hacer un reconocimiento a insignes juristas (*), que han cuestionado abiertamente la constitucionalidad de la ley.

La amnistía representa una operación jurídica excepcional que, en 1977, aprobada por el noventa y tres por ciento de los parlamentarios, supuso una suerte de condena moral del régimen franquista y se fundamentó en el principio de reconciliación nacional.

La nueva ley de "alivio penal" –peaje a los socios de gobierno– dirigida a apaciguar el "conflicto catalán", con el propósito de recuperar la convivencia democrática, fue aprobada con el voto favorable de 178 diputados/as (frente a 172 que votaron en contra), raquítica métrica que pone de manifiesto su esplendente insuficiencia para sustentar modificación constitucional alguna.

No parece compadecerse con la realidad, pero abre un proceso de transición constituyente para el que el conjunto de los ciudadanos españoles no ha sido invitado ni convocado.

A la mayoría del Constitucional no le va a resultar sencillo argumentar que la amnistía respeta un derecho constitucional basilar, la igualdad de todos los españoles ante la ley, tal y como cuestiona el Supremo, con una argumentación meticulosa y difícil de refutar.

---

En el país de las amnistías ¿qué impulsa al legislador a dispensar a los delitos seleccionados por la ley (y a sus responsables), un tratamiento tan privilegiado que les permitirá excluir toda responsabilidad por sus actos, mientras que los demás ciudadanos –no escogidos– habrán de asumir las consecuencias normativas de sus actos, incluso sacrificando su derecho a la libertad personal?

El filósofo alemán Peter Sloterdijk (Karlsruhe, 1947), uno de grandes filósofos europeos vivos, sostiene que: "El hombre contemporáneo se refugia en la frivolidad, viviendo como si no pasara nada, pero hay algo que flota en el ambiente. Ocurre algo así, como si las leyes generales solo existieran para los tontos, mientras que en los labios de los sapientes se esboza esa sonrisa fatalmente inteligente".

El resultado puede llegar a ser que la aplicación de la ley penal "solo será entonces segura para los tontos y para los pobres". Una especie de resignación melancólica.

_

(*) Enrique Gimbernat Ordeig; Manuel Aragón Reyes; Gonzalo Quintero Olivares; Javier Tajadura Tejada; Josu de Miguel Bárcena; Álvaro Redondo Hermida; Jesús Silva Sánchez; Virgilio Zapatero Gómez; David Martínez Zorrilla; Alicia Gil Gil; Pablo de Lora del Toro; Jaime Lozano Ibáñez; Araceli Mangas Martín; J. Antonio Lascuráin Sánchez; Xavier Arbós Marín; José Esteve Pardo; Roberto Blanco Valdés; Antonio Peña Freire; Javier Delgado Barrio; José Teruel Lozano; Alfonso García Figueroa; Miguel Satrústegui Gil-Delgado; Manuel Atienza Rodríguez; Andrés Betancor Rodríguez; Antonio Cuerda Riezu; Cándido Paz-Ares.