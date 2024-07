Un sidreru de méritu

Ricardo del Río ye Maestre de la Cofradía de los Siceratores d'Asturies

César Ruiz Sánchez ye de Nueva de Llanes, onde se crió y onde deprendió l’oficiu de mazaneru, llagareru y chigreru. Gran conoceor de la comarca del oriente d’Asturies, de les sos laderes, altitudes y terruños con diferentes composiciones xeolóxiques y diferentes distancies a la mar, de les pomaraes de munchos de los collecheros a los que-yos vendía la mazana a buenos llagares de distintes fasteres del territoriu asturianu.

Como buen llagareru y a la so escala, tenía plantaciones propies de pomares, sobre los qu’investigaba inxertos, variedades, rendimientos, calidades y cualidades gustatives. Microllagareru al que-y prestaba imaxinase una red de microllagares asturianos esparcíos per tol territoriu y que caltuvieran la tradición, el paisaxe, la calidá y la diversidá de la sidra. Grandísimu conversador, mayestru y transmisor de conocimientu; cómo recuerdo les llargues velaes nel patiu del llagar disertando sobre’l futuru del sector, sobre’l preciu de la sidra, sobre’l mercáu de la mazana, sobre los concursos de sidra y echaores, prebando la sidra nocturna, que ye la que meyor sabe, prebando distintos palos, de su casa o de llagares de calidá que trabayen bien la sidra y que reconocen el valor d’una mazana bien tratada, recoyía a su debidu tiempu y mayada cuando se tien que mayar. Gran probaor pelos llagares (de los que yá queden pocos), aparte de Villaviciosa Xixón o Tiñana, prestába-y tirar muncho pa Nava, daba vueltes al llagar de Roza, Orizón o Zapatero buscando lo meyor pa pasar el terrible veranu llaniscu cola meyor sidra posible.

D’aquella pequeña bodega salíen xoyes doraes de sidra nuevo, aneyo y vieyo, sus famoses "Sofías Loren", por las que nun pasaben los años y meyoraben col tiempu, él sabía perfeutamente los palos de los qu’había que guardar unes caxines varios años, pa dir probándolos col pasu’l tiempu, pa estudiar la so evolución, colos collacios o na soledá del llagar y del pensamientu. Pensamientu que lu llevaba a desarrollar una I+D, probando monovarietales y distintes mezcles de les sos queríes Xosefes, Durones, Regones, y aprovechando la gran variedá de races que salíen de Balmori, de Caldueñu, de Cabrales, de les Peñameyeres, Onís, etcétera.

Nunca se m’olvidará la primer Cata de Mazanes de sidra qu’organizó nuestra cofradía va casi diez años nesti muséu; llegaron del Serida Enrique Dapena y María Xosé Antón cargaos con unos cestaos de mazanes diferentes a danos una clase maxistral y ehí taba Cesarón, ente’l públicu, diba acertando les races solo con veles, tocales y goleles, definiendo’l so tastu acertáu col so vocabulariu, que describía perfectamente lo que toos sentíemos na boca. El so conocimientu ye tan grande como’l so corpachón de xigante enanito gruñón, y tolos que lu queremos como ye tenemos que facer dalgo importante de lo qu’él tuviera orgullosu. La nueva Federación Asturiana de Sidra Casero tien que garrar el testigu de caltener la diversidá, la tradición, la calidá y la investigación a pequeña escala que de xuru aprovecharán los llagareros industriales comprometíos y sabedores de que’l futuru de la sidra asturiano pasa per ehí. Trismente, tán desapaeciendo llagares y dalgunos más tán abocaos al cierre; por ello, tienen que xorrecer nuevos microllagares con producción propia d’altísima calidá que seyan testigos del terruñu onde s’asienten, que trasmitan sentimientos, histories. Igual que los "vignerons" del desiertu los Monegros, que con poco faen vinos maravillosos, necesitamos cosecheros-llagareros-chigreros productores integrales que cuiden el paisaxe, aporten diferenciación y mantengan población en zones medio abandonaes, lo qu’agora llamen dende los despachos el retu demográficu. Queríu César, tarás siempre na mio cabeza y nel mio corazón, tate tranquilu y orgullosu pela llabor que ficisti y la güella que mos dexes, y, dende esti momentu, pases pa siempre a ser Cofrade Sicerator de Méritu.

