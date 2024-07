Asturias, las realidades y los proyectos

Que Asturias tiene una compleja relación con el tiempo es cosa sabida. Nuestra realidad, toda realidad, se encuentra anudada al invisible lazo del tiempo, pero en esta tierra ese lazo se vuelve interminable, infinito, inacabable. Un lazo que nos hace vivir permanentemente entre paréntesis, anunciando, diseñando, reclamando y proyectando hacia el futuro la mejor Asturias, esa que llegará cuando los grandes proyectos se concluyan y los añejos líderes del cambio permanente estén prontos a jubilarse. Que el presente se nos escurra entre las manos, ¡que importa!, al fin y al cabo siempre fuimos tierra de emigrantes y soñadores.

Esta reflexión pseudo filosófica viene a cuento de la noticia conocida hace unos días de que la Zalia, la gran apuesta del Principado en infraestructuras, se ha quedado nuevamente sin financiación europea. La convocatoria de fondos del Mecanismo Conectar Europa (CEF), una de las más relevantes y de las que España se ha llevado un total de 241 millones, ha tenido un escaso impacto en el Corredor Atlántico, entre cuyas principales plataformas logísticas está precisamente la Zalia. Los accesos a Interzalia, la estación intermodal que se proyecta en Serín, se presentó a este concurso y quedó fuera de las ayudas. Nada nuevo, Bruselas suma 31.600 millones repartidos a la red prioritaria de transportes y las cuatro peticiones anteriores del Gobierno regional también fueron denegadas.

La Zalia podría engrosar por derecho propio la recurrente categoría de "elefante blanco", tan arquetípica de la España de principios de este siglo. Infraestructuras que respondían a puros intereses "políticos" y que por falta de necesidad o de sostenibilidad financieras (aeropuertos sin pasajeros, polígonos sin empresas, museos sin visitantes...) acabaron convertidas en pesadas losas para los presupuestos públicos.

El 8 de julio del 2005 se constituyó la empresa pública Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, S. A. (Zalia) para desarrollar una zona logística estratégica al pie de dos puertos recientemente ampliados, Gijón y Avilés, con la línea ferroviaria atravesándola y la Variante de Pajares en curso.

Para afrontar las obras Zalia se endeudó con el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón (principales accionistas). Una deuda que alcanzó los 126,3 millones de euros y para evitar la quiebra se acordó su "refundación". En 2024 el Gobierno de Asturias (principal acreedor) convirtió la deuda en capital y pasó a controlar el 86,71% de la sociedad.

Casi 20 años después la gran Zalia tiene un único acceso a través de otro polígono industrial, no tiene subestación eléctrica (todo está en fase de proyecto) y ahora se le niegan los fondos europeos para la estación intermodal, a pesar de que la línea ferroviaria la atraviesa y es vital su conexión con el Corredor Atlántico. En marcha se encuentra la subasta de 13 parcelas que finaliza el 30 de setiembre, ¡suerte!

Lo cierto es que el giro estratégico operado en el comercio mundial, nuestra posición en la cornisa atlántica europea y el cambio en los modelos de transporte, con una apuesta clarísima por la intermodalidad, ofrecen a nuestra Zalia una segunda (o tercera) oportunidad. Pero ¡ay!, el tiempo, otra vez el tiempo, ese enemigo contra el que batallan las élites asturianas con escasa fortuna, se ha puesto en nuestra contra. El tiempo hábil se entiende, aquél en el que se deciden y ejecutan los proyectos empresariales, y que en Asturias va totalmente desacompasado con el calendario y el tiempo de la gestión político-administrativa.

El tiempo y algo muy relevante también, la prioridad (geo) política otorgada por el Gobierno de España, acompañado de las élites políticas y económicas, al eje Madrid/Levante y muy singularmente al Corredor Mediterráneo. De los 241 millones que recibieron los proyectos españoles en la última convocatoria del Mecanismo Conectar Europa (MCE), 130 fueron a parar proyectos relacionados con el Corredor Mediterráneo y solo tres para proyectos con impacto en el Corredor Atlántico. Y ahora hablemos de comisionados, alianzas, plataformas y cuantas jornadas de reflexión tengan a bien organizar.

A uno le asalta una (mal) sana envidia cuando se asoma a la web de la iniciativa que defiende la culminación del Corredor Mediterráneo, #QuieroCorredor, ahí se explica con precisión y rigor sus objetivos, las infraestructuras pendientes y los plazos comprometidos. Y lo mejor, cada seis meses emite un informe técnico de evaluación de la marcha de los trabajos que se hace público en actos de masiva difusión y participación empresarial. Iniciativa, impulso y control, lo que le corresponde a una sociedad civil robusta.

Hace unos días el Presidente Barbón lanzaba una campaña publicitaria para conmemorar sus cinco años al frente del Gobierno de Asturias. El amplio despliegue en redes sociales, a las que tanto es aficionado, iba presidido por el hashtag #5AñosDeHechos. Decía San Agustín en sus "Confesiones" que el pasado y el futuro no tienen existencia en la realidad de las cosas, la razón es sencilla, el pretérito ha dejado de existir y el futuro no existe aún. No existe lo que ya no existe, ni lo que aún no existe.

Siguiendo al santo de Hipona solo cabe concluir que nuestro presidente tiene una complicada relación con los hechos, una distorsión que al final no deja de ser más que una manifestación de ese bucle temporal y melancólico que atrapa a muchos asturianos y les hace confundir realidades y proyectos. El análisis de esa distorsión desborda los escuetos márgenes de esta pieza, tendrá que esperar por la generosidad de este medio.

