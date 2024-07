Fabricantes de miedo

Cuando lean estas líneas, los venezolanos de dentro y de fuera ya habrán votado en sus presidenciales y tal vez hayan botado, o no, a Nicolás Maduro, quien días atrás anunció que si era descabalgado del gobierno de la nación habría en las calles un baño de sangre. Mensaje similar pronunció Donald Trump hace meses, en el inicio de la carrera a la Casa Blanca, cuando era investigado por los jueces y sus simpatizantes más radicales amenazaban con una guerra civil si el expresidente era condenado. Pese a que la ideología de ambos es distinta y distante, ambos candidatos, en cuanto que adictos al poder, van de la mano en la senda maquiavélica: el gobernante obtiene más réditos en el poder si es temido que siendo amado. Es el discurso del miedo, el del bueno y el malo. O yo, o el caos. Lo han utilizado a su conveniencia Hitler, Mussolini o Franco; también los soviéticos de las purgas o los jemeres rojos. El discurso terrorífico del advenimiento del hombre del saco permitió a Sánchez recuperar votos en las pasadas generales, sin ir más lejos.

El temor es una emoción que inmoviliza, que neutraliza y que puede condicionar un resultado electoral. Y que no solo aplican los políticos, también el poder económico juega con el miedo de las personas, con su temor a perder el trabajo o a no encontrarlo. O a no llegar a fin de mes. En una de sus geniales viñetas, El Roto dibujó a dos personajes que hablaban así: “Tuvimos que atemorizar a la población para tranquilizar a los mercados”.

¿Por qué los rollos de papel higiénico se agotaron en el inicio del confinamiento por la pandemia? Los psicólogos atienden a dos razones para explicar el fenómeno: el principio de escasez, que lleva a las personas a valorar más aquello que perciben como exclusivo o escaso, sin importar si objetivamente lo es o no. Y el principio de aprobación social, que hace que el individuo tienda a sumarse a la mayoría. Si bien, en el caso de acaparamiento de tisú para asearse el trasero pudo deberse a que la gente estaba cagada de miedo.

