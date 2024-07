Cataluña y la llave de la caja

El reciente auto del Tribunal Supremo sobre la polémica ley de amnistía es aplaudido por unos y denostado por otros, según a cada cual le vaya en la feria. Así también en la investigación judicial de los tejemanejes de la esposa del presidente del Gobierno: donde el PSOE ve un taimado complot urdido por la judicatura en connivencia con la derecha montaraz, los opositores a Sánchez apuestan por jalear a un magistrado al que ven como garante del estado de derecho.

El dictamen del Alto Tribunal, sobre el que tendrá que pronunciarse el Constitucional, es de una contundencia insuperable. Para los magistrados de la Sala Penal, la norma cuestionada "repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone". Y añade que el sistema constitucional "se sustituye por lo que gráficamente se ha denominado cómo una suerte de amnistía permanente revisable, contraviniendo también el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democrática". O sea, que los jueces del Supremo consideran que con la ley a la medida de los secesionistas se ha puesto en cuestión los principios constitucionales y el sistema democrático mismo. Se denuncia la arbitrariedad –y, sin citarla, la miseria política– de inventarse un perdón a cambio de un puñado de votos.

Es parte del pago por la investidura de Pedro Sánchez, como lo será sucumbir a las presiones de ERC para garantizar la investidura de Illa. El cupo catalán no solo dinamita el sistema solidario del reparto de los fondos públicos entre las distintas regiones. Supone además, como no tienen pudor en reconocer los nacionalistas, que la independencia será más fácil cuando se tenga la llave de la caja. A ver qué dictamina ahora el órgano de las garantías constitucionales. Sea cual sea su decisión, no dejará contento a alguien. Y el que pierda echara paladas de cieno sobre la Justicia, ayudando a que el desprestigio de las instituciones se extienda como un virus que corroe la democracia.

