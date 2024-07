Gaviotas, el otro festival aéreo

En una Comunidad donde el personaje "El Gaviotu" le suena a más de una generación, despertar cada mañana con risa gaviota suele ser hasta relajante, depende de quien esté o no habituado.

Hay quien se mosquea de turismo rural si le canta el gallo, hay de todo.

Lo suyo, lo de las gaviotas, sería estar al loro tras los pesqueros que regresan pletóricos de sardina y similar, pero no. Últimamente, estas caradriformes le echan pico al asunto y aguardan a que comensales de terraza dejen la mesa libre y empezar su banquete particular, incluye vidrios rotos.

Entre servir mesas cruzando pasos de cebra y enfrentarse a la gaviota los camareros tienen el cielo ganado. ¡Hala, otro peligroso más sin cobrar!

No son las únicas, ya se aprecia cómo la gaviota se zampa palomas, puestas almorzar les va tanto el pescado como la carne. No es otra cosa que la paloma empezó antes a mesa puesta y la gaviota no quiere competencia.

Es lo que tiene la confianza bucólica de paloma, palomita que en vez de ir a buscar la grana como Dios manda se apuntan al “pita, pita” turístico a base de miga pan.

De momento “El Gaviotu” -tomándolo con humor- se ceba con los restos de sobremesa o con sus homónimas palomas para más luego subirse en vuelo y bombardearnos al “pito, pito, gorgorito” dejándote la chaqueta guapa. ¡Criatura!

Siguiendo las estadísticas de auxilio a estas aves reidoras, hubo un tiempo que entre el lacero municipal de aves y servicios de emergencia de Gijón, por aquello de la mar, no daban abasto a rescates pajareros.

Empezamos con la gripe aviar dándoles caña para más tarde hospitalizarlas.

Habrá que buscar un término medio, como el festival aéreo sobrevuelen más bien hacia el mar, cubriendo y haciendo sus necesidades cada uno en su término, por lo del Gaviotu e ironía playa tan propia de estas aves oportunistas.

Convendría que la hostelería dispusiese en las terrazas de sendas pistolas de agua de mar para chiscar al gaviotu fartón, recordando dónde debe volver, salvo que nos esté reprochando que no tien qué comer, que puede ser.

