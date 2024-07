En fechas muy determinadas y de forma recurrente, se produce un interés informativo por cómo va el comercio asturiano. No cualquier comercio, no las grandes empresas de distribución, ni los supermercados, ni las grandes cadenas. La preocupación informativa es sobre la salud económica del comercio de menor tamaño y, siendo de agradecer el interés, las consecuencias que provoca son extrañas.

En primer lugar, el interés por cómo van las ventas de rebajas o de temporada no debería producirse tan temprano, en la primera semana de ventas con descuento o en los primeros meses de cualquier temporada, porque sencillamente no hay datos. Es ese el momento en que, quien les escribe, puede decir sin ruborizarse "no tengo ni idea". Los datos sobre la situación de un sector económico requiere tiempo, reflexión, estadística de la buena que siempre es cara y una visión de conjunto. La contestación a cómo van las rebajas un 8 de julio o cómo va la primavera en abril solo será la impresión o el dato de quien contesta, sin ningún rigor más allá de su propia situación.

Siempre me he preguntado en estos casos si es necesaria esta premura y si se le pide lo mismo a otros sectores, pero siempre me acabo quedando con la duda y relegando la contestación a la siguiente estadística del INE.

Los problemas empiezan cuando quien contesta a estas cuestiones, lo hace bajo la premisa de que vale más quejarse porque "el que no llora no mama". Es importante diferenciar entre la queja fundamentada, la denuncia de lo que no funciona bien o de las decisiones que ha sido perjudiciales para el comercio, la actitud combativa a favor de este sector aportando proyectos, ideas, soluciones y alternativas; del argumento débil de quien utiliza datos reales como la climatología, el volumen de turismo o la inflación, para llegar a conclusiones que no son reales pero si siempre negativas, y que ponen ante la ciudadanía la idea de un sector comercial en declive, a punto de desaparecer, un enfermo crónico que agoniza.

Y esto, además de falso, es muy perjudicial. No es verdad, en ningún ámbito ni privado, ni social, ni económico, que hay que llorar para "mamar". El lloro permanente desacredita al lloroso, le resta credibilidad y aleja a personas y proyectos, porque esa persona carece de espíritu crítico con sus fracasos y de fuerza para reconocer sus éxitos y afrontar proyectos.

Pero en el mundo del comercio minorista es aún más grave. La compra es fundamentalmente un acto lúdico, de descanso, de satisfacción personal, de premio en algunos casos que nos damos a nosotros mismos, de gusto en pensar en otros a quienes regalaremos lo que compramos, es un momento personal y humano de relaciones en esa compra compartida con familia o amigos y que no queremos que nadie nos rompa con sus quejas. Ningún comerciante amargaría a su clientela con sus protestas, en la tienda, ante una venta inminente, su profesionalidad le hará poner la mejor actitud sea la que sea su situación personal o económica. Pero, cuando bajo el error de que hay que llorar para sacar algún provecho, esto se hace públicamente, estamos perjudicando a todo el sector y la clientela se va a tener el momento de felicidad comprando a otros sitios.

Tener la visión de las consecuencias de lo que decimos puede que nos haga reflexionar para la próxima vez, porque, como sostiene mi padre, ni lo que necesitas cae del cielo ni los lloros te hacen más fuerte.

