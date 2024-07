¿Y esta tía de qué va?

"¿De qué va?". Así era como, en Mieres, en mis años mozos, contestábamos sorprendidos a aquel personaje o "personaja" que, de forma abrupta e impertinente, exenta de toda educación, abordaba una conversación, reunión o cualquier situación social interrumpiéndola con baballadas que no venían a cuento. Sin que, además, nadie le hubiera invitado o dado pie a ello.

Pues nada, ni con la edad se aprende. Aquí tenemos a la... ¿flamante? Delegada del Gobierno en Asturias haciendo su entrada triunfal en la vida pública regional. Una vez más, con el estilo hooligan que le caracteriza. Pero es lo que hay. Cuando no puedes mostrar, o vender como se dice ahora, ningún éxito técnico o profesional, cuando no has trabajado en tu vida, cuando ni al menos te han fabricado una tesis "fake" o te han conseguido una cátedra de conseguidora de fondos públicos... pues tienes que recurrir al mitin más rancio, a lo de siempre, a lo único que sabes hacer, a extender muros, a dividir a los asturianos entre buenos y malos, a arrogarte la potestad de decidir quién es demócrata y quién no... ¡Qué pueril ejercicio de soberbia!

Pero así es el socialismo infantil de estos tiempos. Funciona con una sola idea: nosotros somos las buenas personas y todos los demás son malos, por lo tanto, no soy responsable de nada, aunque me equivoque, porque todo lo hago por el bien de los demás, ya sea robar más de 680 millones de fondos públicos en Andalucía, negociar los presupuestos y el Gobierno de España con asesinos de mujeres y niños y con quienes dieron un golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017, amnistiar a estos últimos, sacar a la calle a más de mil violadores y delincuentes sexuales, etcétera.

En las últimas elecciones autonómicas celebradas en Asturias, el 28 de mayo de 2023, se emitieron 537.023 votos válidos, lo que representa un 56,85% de la población de Asturias. La coalición que nos gobierna esta respaldada por un 44,09% mientras que la suma de PP y Vox representa un 42,71% de los votos. Un solo escaño decanta la gobernabilidad en Asturias. Y llega esta señora, como representante del Estado, como autoridad máxima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y lo primero que hace es distinguir entre la mitad buena y la mitad mala de los asturianos, ofendiendo al PP y negando la acreditación democrática a los 54.273 votantes de Vox, la tercera fuerza política en Asturias. Con un par. La jefa de la Policía y de la Guardia Civil... ¿Nos va a detener a todos? ¿Nos va expulsar de Asturias? ¿Así representa la tercera autoridad de la región al gobierno de todos los españoles? Caray con la hooligan.

Pero señora, que no esta usted en un mitin, que ahora, por desgracia, es la jefe de policías y guardias civiles que también votan y que, me consta fehacientemente, la mayoría de ellos están en su mitad mala de los asturianos porque no votan socialismo porque están hartos de la "brecha salarial" con otros cuerpos autonómicos, por trágicos episodios como el de Barbate, por pensiones de chiste, por tratar de convertir a la policía en un cuerpo de pretorianos al servicio de Sánchez y de su entorno.

Si creía que la iban a recibir de uñas, con razón, por sus indignas negociaciones con la ETA, se ha lucido, desde luego, con estas primeras declaraciones. Eso es echarle gasolina al fuego. Pero no se preocupe, estas enormes personas y profesionales están acostumbrados a bregar contra la adversidad. No se van a amilanar por padecerla una temporada.

En fin, es lo que hay. Cuando en agosto de 1947 el gran torero cordobés Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, fallece en la plaza de Linares, deja huérfana a una de las mejores cuadrillas del momento sobresaliendo de entre ellos el mejor banderillero de España en esos días, don Alfonso González, el cual, transcurrido el tiempo y tras años de estudio y trabajo, llegó a ser gobernador civil de Granada por un golpe del destino. Nada más ocupar el cargo, los periodistas le preguntaron cómo había conseguido llegar tan alto viniendo de donde venía, a lo que don Alfonso contestó: "Degenerando, oiga, degenerando".

Lo que el bueno de don Alfonso nos quería decir es que, para llegar a ser el mejor banderillero de España, se necesitan muchas horas de valor, tenacidad, esfuerzo y sacrificio. Gobernador civil puede serlo cualquier imbécil. A buen entendedor...

