El juez a palos

Un juez ha ido a preguntar al palacio de la Moncloa y por toda respuesta ha salido querellado por orden de un testigo que unos días antes solicitaba declarar por escrito. Los periodistas sabemos lo que significa responder a las preguntas de un cuestionario que permiten al interlocutor contestar sin ser repreguntado en el caso de que la respuesta no fuese suficientemente aclaratoria. La repregunta suele ser absolutamente esencial cuando se trata de obtener clarificación de un testigo. El juez acusado de prevaricación, que investiga un supuesto delito de tráfico de influencias por parte de la esposa del querellante, había solicitado la declaración presencial por considerar que las preguntas dirigidas al testigo eran en su condición de marido y no de presidente del Gobierno. Este, de cualquier modo, tenía el derecho a no responderlas tratándose de su mujer y con el fin de no perjudicarla con su testimonio. Era, además, lo esperado.

Con lo que nadie contaba y hacíamos mal, pecando de ilusos y siendo Pedro Sánchez, es que iba a atreverse a utilizar la Abogacía del Estado para pleitear con el magistrado que instruye el caso de corrupción en los negocios en que se ha visto envuelta Begoña Gómez por considerar que simplemente por hacerlo daña al Gobierno como institución. Es decir, a Gómez no se la puede investigar y a Sánchez tampoco se le puede preguntar, al contrario que a otros presidentes que le precedieron y por otros motivos, acerca de las actuaciones familiares que arrojan inquietantes sombras sobre una legislatura ya lo suficientemente ensombrecida. Es tanta la altanería y el desprecio que tiene por quienes fiscalizan su gestión que la Historia le ha reservado un lugar por su endiosamiento. El futuro que le reservan los españoles, a los que ha enfrentado y condenado a la desigualdad para seguir aferrándose al poder, no tendrá seguramente que esperar tanto tiempo. Al menos en eso confían los que ven en él cada vez más remarcados los rasgos del peor cesarismo.

