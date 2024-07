Sobreprotección a los seres queridos y otros animales

Comento con frecuencia lo difícil que es educar, lo atravesada que sale la juventud, lo que cuesta que se valga por sí misma, las coacciones emocionales a las que nos someten los hijos únicos, o los sobrinos únicos, o los nietos únicos o casi únicos, y sobre todo nuestro esfuerzo para que no pierdan la autoestima y sean felices.

Es tan complicado disciplinar a los niños de hoy con los valores de ayer, es decir, la ética de siempre, o de casi siempre, que con frecuencia somos las personas mayores quienes cedemos, nos doblegamos, quienes terminamos adaptándonos a "valores y dublés" (como dice el tango) en los que no creemos, con tal de buscar soluciones y, en última instancia, evitar conflictos domésticos y soñar que mañana será otro día. Y si no cambiamos al niño, al menos cambiar nosotros, como aconseja algún psiquiatra.

A su vez, escucho los reproches de quienes no sufren en sus carnes ese problema, normalmente gente sin hijos, sobrinos o nietos a su cargo, aunque sí alguna mascota.

"Si fuera hijo mío lo pondría de patitas en la calle", "Le daría dos bofetadas", "Le cortaría el grifo"...

Y la réplica consabida:

"Si fuera hijo tuyo también yo le pondría las peras al cuarto".

Claro, aquí lo peliagudo es el amor que uno tiene por los seres queridos y la lucha casi imposible para instruirlos en una sociedad desquiciada, mutante y sin rumbo.

"Los sobreprotegéis, saben que estáis al quite, que tienen red debajo; les dais muletas y jamás aprenderán a caminar sin ellas ni se lanzarán a volar por su cuenta y riesgo; los anuláis e impedís que se desarrollen socialmente. Si no les abrierais la puerta de casa cuando clama, o los pusierais de patitas en la calle cuando berrean, otro gallo cantaría, no les quedaría otra que buscarse las habichuelas".

Eso escuché a una amiga después de que buscáramos un bar donde admitieran a su perra única y encontrara en la carta un menú adecuado para la mastina, con quien se acuesta cada noche.

"El que escatima bastonazos a su hijo, lo odia", sacó la cita bíblica, al tiempo que su perra le daba un lengüetazo en la cara. Y concluyó con lucidez:

"Educar a un hijo es enseñarlo a prescindir de nosotros".

Y ahí tienes a mi amiga, con su mastina, no sé si educada para perra, para persona o para acompañante; desde luego no para ser independiente, como sus ancestros leoneses.

