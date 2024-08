Desafío fiscal insolidario

Sánchez es la única meta de Sánchez. El suyo, desde su investidura, es un proyecto personal y fulanista a costa del bienestar común y de la igualdad entre españoles. Nadie duda, y eso que no se conocen aún los detalles del concierto, que la independencia fiscal de Cataluña supondrá un agujero ruinoso para el resto de las autonomías que carecen de ese privilegio. Un Estado débil se vislumbra tras el principio de acuerdo con ERC, además de un desafío insolidario sin precedentes en la democracia. Para que una región lo recaude todo, las otras tendrán que resignarse a disponer de menos recursos de una caja expoliada. Sin embargo, para Sánchez se trata de un "pacto fiscal magnífico y un paso en la federalización de España". No es cierto; el federalismo, según otras naciones, se inspira en los mismos derechos y obligaciones para todos, y con él no se renuncia a la solidaridad territorial. Otra cosa es el confederalismo, donde cada uno se lleva lo suyo y el Gobierno central pasa a ser un mero espectador sin recursos suficientes para ejercer unas funciones mínimas. Ese, probablemente, sea el plan que persiguen el presidente del Gobierno y sus socios en este descalzaperros.

Expresidentes socialistas asturianos y barones del PSOE han evidenciado su preocupación. Felipe González se ha sumado a las críticas. La igualdad figura en el ideario histórico de la izquierda, y la ruptura del sistema de financiación autonómico español significa exactamente todo lo contrario. Barbón, en cambio, ha elegido callar. Quiere conocer los términos exactos del acuerdo, del que Sánchez no suelta prenda. Los dirigentes de ERC, a su vez, se han mostrado ufanos por el pacto fiscal, que sitúa a Cataluña en territorio privilegiado pero con un riesgo muy superior para España del que le suponen los cupos vasco y navarro. También hay quienes todavía prefieren creer que el PSOE no ha podido aprobar tal disparate, sin querer darse cuenta de que el partido es exclusivamente Sánchez y está sometido a su soberana voluntad.

