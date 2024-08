La periodista Pilar Cernuda evoca en su muy interesante "Lo que yo recuerdo" (La Esfera de los Libros) la llamada doctrina Estrada, a propósito del muy polémico viaje de los reyes, en noviembre de 1978, a la Argentina del dictador Videla. Dicha doctrina establece, según Cernuda, que "un gobernante no actúa en función de que considere legítimo o no el Gobierno de otro país, y que las relaciones se basan en el acercamiento entre los pueblos sin que esto implique la aceptación de sus gobernantes".

Este principio debe su nombre a Gerardo Estrada Félix, responsable de Asuntos Exteriores de México en 1930. Sostiene que los gobiernos no deberían juzgar a otros gobiernos extranjeros o los cambios en gobiernos de otras naciones, ya que eso implicaría una violación a su soberanía nacional, principio sagrado en aquella época. De hecho, a día de hoy México, a diferencia de otros muchos países, no hace público su reconocimiento, o no reconocimiento, de otros países.

Aunque ya casi olvidada, la doctrina Estrada –a la que con mucha frecuencia se recurrió en nuestra Transición– no puede estar de más actualidad. El pasado sábado, nadie se escandalizó cuando el presidente Macron recibió con cortesía en El Elíseo al presidente argentino, Javier Milei, con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Resultó inevitable recordar la escandalera que se montó en España el pasado junio cuando Isabel Díaz Ayuso recibió a Milei en la Puerta del Sol –otra cosa es que le entregara un premio–, o cuando un grupo de prominentes empresarios españoles fueron recibidos en la embajada por el mandatario argentino.

No menor fue la indignación causada por la recepción la pasada semana en Washington de Benjamin Netanyahu por parte de la vicepresidenta, Kamala Harris, y, en su residencia de Mar-a-Lago, por parte del candidato republicano, Donald Trump. Por cierto, casi de forma simultánea se reunían el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, con los representantes de Fatah y Hamás, lo que a nadie pareció sorprender.

Durante los principios de nuestra democracia, fueron abundantes los debates sobre las relaciones diplomáticas con países dictatoriales. Fue muy comentado el viaje de Felipe González a China en 1985, recordado siempre por la máxima de Deng Xiaoping "no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones". Se criticó de nuevo a Felipe González por recibir en Madrid en 1996 al entonces presidente, Jiang Zeming. Por no hablar de los efusivos encuentros entre Fidel Castro y Manuel Fraga.

El propio presidente actual, Pedro Sánchez, recibió y llegó a acuerdos en 2018 con Xi Jinping, presidente de la no muy democrática China comunista. Y correspondió visitando Pekín el año pasado, en un intento de implicar al gigante asiático en la búsqueda de una solución pacífica del conflicto de Ucrania.

Han sido frecuentes, y lo siguen siendo, los acalorados debates sobre si es lícito entrevistar a asesinos, a terroristas. La respuesta de los siempre osados periodistas suele ser que hay que entrevistar hasta al diablo si se pone a tiro. El dilema se volvió a plantear hace unos meses cuando el periodista norteamericano Tucker Carlson entrevistó a Vladimir Putin. Siempre hay que hacer la salvedad de que una cosa es entrevistar y otra servir de altavoz a un dictador. En España, Pedro J. Ramírez fue demonizado cuando en 1988 entrevistó en "Diario 16" a la cúpula de ETA. La misma cúpula con la que se entrevistaron todos los gobiernos de la democracia.

No sé si la doctrina Estrada es moralmente aceptable hoy en día. Pero está claro que la polarización que vivimos ha llegado también a las relaciones internacionales y en nada contribuye a solucionar los conflictos. Las líneas rojas, el frentismo, la falta de matices han sustituido a la diplomacia. Romper relaciones o descartar el diálogo deben ser recursos in extremis. Tras ellos solo queda el uso de la fuerza. En el fondo, esa falta de diálogo es una mera traslación de la propia política nacional. ¿Qué podemos esperar de un Gobierno que solo mantiene relaciones con las comunidades "amigas"?

