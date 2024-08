¿Financiación? Recurro a la autocita

Por una financiación autonómica que no genere más desigualdades / LNE

Hace 6 años, superada la intentona soberanista, hice algunas propuestas en un medio de Catalunya para facilitar su buen acomodo en el Estado de forma pactada ("La Vanguardia", 16/07/2018). En lo tocante a posibles cesiones decía esto: "Hay campos competenciales no agotados, hay símbolos en los que marcar la diferencia y hay, sobre todo, un posible nuevo equilibrio financiero. ¿Lo asumirían las demás CC AA, bajo el trueque –dicho brutalmente– de paz financiera por unidad estatal? Al final todo dependerá del cuánto, el cómo y el cuándo". Sigo en lo mismo. Comienza ahora un proceso negociador que no sé si tendrá poco o mucho recorrido, pero si no lo hace la izquierda, lo hará la derecha. Aunque el inicio sea de forma bilateral en Catalunya, la fase crucial será en el Parlamento español e incluirá sin duda la negociación con todas las comunidades autónomas (en otro caso, Sánchez "kaput").

