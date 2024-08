Democracia e ignorancia

Quien aspire a participar en la vida pública como candidato de un proceso electoral, si es persona de temperamento analítico, ha alcanzado un buen nivel académico y considera que su formación continúa durante toda la vida, acabará enfrentándose a una pregunta incómoda: ¿favorece nuestra democracia que los puestos esenciales para que funcione correctamente sean desempeñados por quienes estén mejor preparados y respondan mejor a las necesidades de la sociedad?

No se pierde de vista que personas de curriculum vitae impecables han llegado al poder y, en poco tiempo, generaron una enorme decepción; pero eso no justifica el rechazo sistemático de los candidatos mejor preparados, porque quienes logran alcanzar los puestos más elevados careciendo de calidad y preparación suelen acabar provocando daños peores. Resultando indubitado que hay más personas con escasa formación que personas de excelencia académica, es lícito plantearse si esa circunstancia fue tenida en cuenta al redactar todo tipo de leyes y normas, desde las fundamentales que estructuran el funcionamiento del país hasta las que regulan los temas internos más prosaicos de los partidos políticos.

¿Realismo o simple visión cínica de la cuestión?

Cualquiera que se detenga a reflexionar acerca de lo que significa disponer de una buena formación académica y práctica a la luz de las normas que regulan nuestro sistema democrático, posiblemente acabará experimentando una sensación híbrida de perplejidad y decepción. Utilizaré varios ejemplos legales para justificar mi tesis.

1º/ Empecemos por la Constitución Española de 1978. En su artículo 27 dispone, entre otras cosas, lo siguiente: A) que todos tienen el derecho a la educación; B) que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, C) que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, y D) que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación.

2º/ Pero resulta que, al referirse a los derechos y deberes de los ciudadanos, el artículo 35 de la Constitución establece que "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo", sin que se haga la menor referencia a la obligación de estudiar o de formarse. La educación, en consecuencia, solo es un derecho, y la única obligación del educando consiste en asistir a las clases durante la etapa obligaría. Estudiar y aprender no figura como deber constitucional. Trabajar es obligatorio, estudiar, no.

3º/ El artículo 23 de la Constitución dispone que "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, y que, asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes". Y el artículo 68.5 declara que "Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos".

O sea: tanto para votar como para poder ser elegido (y lo segundo es lo más preocupante), no se exige la menor formación educativa. Como el artículo 87 dice que "La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado", resulta que incluso congresistas y senadores absolutamente incultos pueden tener en sus manos la creación de leyes y, por tanto, el manejo de miles de millones de euros, lo que resulta sorprendente, peligroso y éticamente injustificable.

Partidos políticos y nivel educativo de sus afiliados

En la Ley de Partidos Políticos de 27 de junio de 2002, encontramos normas como las siguientes:

1º/ Artículo 2, relativo a la capacidad para constituir un partido político: "Los promotores de un partido político deben ser personas físicas, mayores de edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no estén sujetos a ninguna condición legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados" por determinados delitos. Por tanto, cualquier persona analfabeta puede promover la creación de un partido político, y no olvidemos que el artículo 6 de la Constitución deja claro que: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". Tenemos que actuar a través de ellos, aunque los funden notorios ignorantes.

2º/ El artículo 8, respecto de los derechos y deberes de los afiliados, declara que "Los afiliados a los partidos políticos deben ser personas físicas, mayores de edad, y no tener limitada ni restringida su capacidad de obrar". Ni la menor referencia a su nivel formativo o cultural.

Estatutos de los partidos políticos

Y, como colofón de lo que antecede, tras examinar los estatutos de PSOE y PP de diferentes congresos, y los de Podemos y Vox, se puede concluir lo siguiente:

1º/ Los militantes tienen derecho a ser candidatos y electores, sin veto o reparo alguno que suponga discriminación o ventaja. Para poder participar en esos procesos, lo esencial es estar al corriente de la cotización (PSOE). Nada se dice acerca de su nivel académico, formación, inteligencia o nivel cultural para serlo.

2º/ En los Estatutos de 2015, el artículo 72 c) (PSOE) establece que, al elaborar las listas, uno de los principios a tener en cuenta es el "de mérito, que asegure la selección de los compañeros y compañeras más capacitados". Cabría entender incluida aquí la preparación académica, pero no se dice explícitamente. El "mérito" puede ser de otra índole.

3º/ Entre los datos informativos exigidos al afiliarse al PP, no figura el relativo al nivel académico alcanzado. Entre los deberes de los afiliados tampoco se incluye el de formarse para estar a la altura de los cargos públicos a desempeñar.

4º/ La exigencia en el PP de titulación jurídica solo se requiere para ser instructor en expedientes disciplinarios o integrante de los Comités de Derechos y Garantías, pero esto se refiere al funcionamiento interno del partido.

5º/ También es preciso ser "personal de carácter técnico" –sic– para ser Gerente o Secretario Técnico adscrito a responsabilidades burocráticas en la organización del Partido Popular, pero se advierte que estos, que sí están preparados, no podrán concurrir en las listas electorales del partido "a no ser excepcionalmente y con autorización expresa del Comité Ejecutivo Nacional". Muy curioso.

6º/ Como dato positivo en relación al PP, en el artículo 13 del XVIII Congreso se establece la obligación de suscribir una "Declaración de idoneidad" para el desempeño de los deberes inherentes al cargo antes de aceptar un cargo público, pero esa declaración personal no es garantía de capacidad ni de idoneidad. ¿Por qué no una auditoria externa?

7º/ En el artículo 3 de los Estatutos de Podemos se dispone que ningún afiliado puede ser discriminado, entre otros motivos, por su "formación" (?). Se añade que todos los afiliados tienen derecho a elegir y a ser elegidos. La claridad del texto permite obviar cualquier comentario explicativo.

8º/ Finalmente, en los Estatutos de Vox también se establece que podrán ser candidatos todos aquellos que estén legitimados para ser candidatos a cargo electo. No encontré referencia a su nivel académico.

Conclusión

Si usted, paciente lector, ya estaba preocupado por este tema y, tras haber llegado hasta el final del artículo, está un poco más, habré conseguido lo que me proponía al redactarlo.

Evidentemente, tanto usted como yo sabemos que los cargos electos carentes de la menor preparación se apoyan en el trabajo, los informes y consejos de expertos y técnicos cuyo nivel formativo no pongo en duda, tanto si lo hacen bien como si lo hacen mal… pero resulta que ese personal asesor, cuya labor puede ser decisiva en la creación de normas y distribución del gasto público, no ha sido elegido por los votantes. En consecuencia, me pregunto: ¿cómo se encaja todo esto en un sistema democrático?

