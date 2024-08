Hace hoy justo cien años, en el pueblito de Bishopsbourne, a diez minutos de Canterbury, Joseph Conrad madrugaba con buen ánimo. Era domingo y su taladrante mal de gota parecía haberle dado una tregua nocturna. En la habitación contigua, la también escritora Jessie George Conrad convalecía de una operación que la mantenía postrada, aunque vigilaba inquieta aquella tos de su esposo y la frecuencia de su queja y expresión preferida: «¡Maldita sea!» De pronto, el tamborileo de dedos de su marido sobre el brazo de la silla que había ordenado colocar junto a la chimenea cesó. Jessie escuchó un imposible ruido como de pasos, unas palabras sueltas («eh…tú») y un angustioso silencio solo roto por su campanilleo pidiendo ayuda. Joseph Conrad acababa de morir. Se había escurrido de su asiento y quedado en cuclillas.

Su nombre era Józef Teodor Konrad Nałęcz-Korzeniowski, aunque adoptó el de Joseph Conrad tras nacionalizarse inglés. Había nacido a unas nueve horas al este de Cracovia, donde estudiaría Secundaria, en Berdiczew −pronúnciese algo así como [bérdichaf]− en 1857. Hoy sería ucranio; entonces, polaco bajo dominación rusa. No hablaba ni papa de inglés, pero llegó a convertirse en el acaso mejor prosista en tal lengua, que aprendió de mayorcito leyendo a Shakespeare entre mil incomodidades y ninguna academia o app de idiomas. Huérfano temprano, criado por su tío, fue contrabandista, frecuentó lo peor del puerto de Marsella, se metió un tiro (por amor: más aparatoso que suicida), se graduó como oficial de la marina mercante, ascendió a capitán, se hizo escritor pasada la treintena y dejó de navegar cerca de los 40, tras haber sufrido lo suyo y disfrutado lo suyo desde los mares de China hasta el río Congo... y quizá a Asturias, a la que puso en el mapa literario anglo, por mucho que algún editor y solapero descuidado siga manteniendo que «La posada de las dos brujas» está «ambientada en la costa vasca». Daría igual, pero no: el personaje que habla con el espía Byrne se queja: «Señor, las circunstancias de la época me han obligado a permanecer aquí exiliado, a mí, un castellano viejo y cristiano, subsistiendo miserablemente entre estos brutos asturianos».

Conrad dio en escribir obras maestras: Lord Jim, El corazón de las tinieblas (de la que partió F. F. Coppola para filmar Apocalypse now), El agente secreto, Nostromo, La línea de sombra… docenas de relatos marinos y de tierra adentro, un no parar (y a veces se nota el tembleque de su escritura por la sobreabundancia, claro). Pero mi Conrad preferido con diferencia es el de «El espejo del mar», un volumen con sus recuerdos e impresiones de navegación (o de vida, es lo mismo). Juan Benet, autor del prólogo me regaló un ejemplar, en 1981, traducido de lujo por Javier Marías. Ahí está todo Conrad. La lucha entre lo viejo y lo nuevo (la vela frente al motor), el mundo de ayer y el de hoy (no todo es Zweig), el arte contra el utilitarismo (qué páginas las del capítulo «El bello arte»), lecciones de cómo escribir (las veinte páginas de «Soberanos del este y del oeste») y esa agudísima observación plasmada en las palabras exactas y la frase alargada hasta donde deba llegar, pues fácil es dar opinión, pero muy difícil describir. Lo dije ya hace mucho y lo repito hoy: en unas circunstancias personales desdichadas, en un hostil paisaje, ese libro me salvó la vida.

Sí, Conrad pone en práctica que escribir y leer no es trama tan solo, que la trama es tantas veces lo de menos. ¿Qué es «Tifón»? ¿La tormenta que arrasa una nave? ¿Ya está? Creo que no. Es el contar meticuloso: «El capitán MacWhirr había navegado por la superficie del océano, del mismo modo en que ciertas personas surcan los años de su existencia hasta que se hunden plácidamente en su tumba, sin saber nada de la vida hasta el último instante y sin haberse visto enfrentados jamás a todo cuanto tiene que ver con la violencia, el mal y el terror. Tanto en el mar como en la tierra existe ese tipo de hombre tan bendecido, o desdeñado, por el destino o por el mar». Es Joseph Conrad.

