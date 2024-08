Asturias, las realidades y los proyectos (II)

J. Ignacio Prendes es abogado y fue vicepresidente del congreso de los diputados

Este pasado viernes, durante la inauguración de la FIDMA, el presidente Barbón llamó nuevamente a desterrar la frustración, "creer en Asturias es la clave", dijo, y se mostró dispuesto a liderar la transformación de Asturias.

La recuperación del optimismo lleva siendo la idea fuerza sobre la que ha construido su discurso desde la campaña de primarias del año 2017, en ello sigue. En una reciente entrevista en la Semana Negra también se mostraba dispuesto a continuar la batalla cultural por recuperar la "autoestima asturiana", una batalla cultural de la que sería hija la iniciativa para volver a llevar a la Junta General una votación sobre la oficialidad del asturiano. Es curiosa la similitud con las declaraciones de aquel Cascos del año 2011 que también se proponía recuperar el orgullo de la Asturias decadente. Resulta fácil rastrear las fuentes de ese discurso, tampoco él se ha recatado nunca en reconocerlo. En diciembre de 1982, Pedro de Silva, meses antes de convertirse en el primer presidente autonómico de Asturias, publicó un ensayo titulado: "Asturias, realidad y proyecto". Aquel ejercicio intelectual, sin parangón en nuestra historia reciente, partía del crudo análisis de una realidad que se nos caía a pedazos para luego proyectar sobre ella una serie de propuestas políticas, económicas y de ordenación territorial que pronto se convirtieron en la hoja de ruta con la que se construyó la Asturias autonómica.

Decía Pedro de Silva entonces, que la "decrepitud anímica" de Asturias constituía su más grave "deseconomía" y por ello no era concebible un futuro de progreso económico si no se regeneraba y rejuvenecía la actitud vital de los asturianos. Claro que lo que entonces pasaba por ser un certero análisis que servía de marco a un verdadero proyecto, hoy parece haberse convertido en puro lugar común: la nube tóxica del lamento y la queja asturiana, nuestra "señardá" congénita, lo que nos frena. No soy de esa opinión, el verdadero mal es la falta misma de un proyecto para la Asturias del siglo XXI que sustituya a aquel de hace 40 años, por eso las apelaciones permanentes al optimismo, al orgullo, a la autoestima. Por cierto, muy en la línea del Cascos arrasador del 2011.

No hay proyecto y por eso seguimos inaugurando la Variante de Pajares y celebrando cada nuevo horario y oferta comercial de un AVE que no existe como si nos fuese la vida en ello, mientras somos incapaces de completar una conexión ferroviaria digna de este siglo.

No hay emotividad que pueda ocultar el mayor riesgo que afronta hoy cualquier plan viable para Asturias: el pacto entre el PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa

No hay proyecto y por eso le ponemos nombres nuevos a viejas cosas que están ahí desde hace años y nuestro presidente lanza como gran novedad y primicia, como esa Oficina de Economía y Comercio de Asturias en Madrid que se dispone a ocupar la sede física de otra similar cerrada en el año 2011. Pueden pedir asesoramiento al antiguo IDEPA (hoy Sekuens) y que les expliquen el proceso de captación de DuPont en el año 1991.

No hay proyecto y por eso se vocean nuevas prioridades que cuando se ponen en perspectiva siguen siendo muy parecidas a las del siglo pasado.

No hay proyecto y por eso en los discursos del presidente Barbón cada vez hay una carga mayor de emoción, de sentimiento, de apelaciones a la fe, a la confianza personal y las creencias. Su última rueda de prensa es un vivo ejemplo de ello. Y sin embargo no hay emotividad que pueda ocultar el mayor riesgo que afronta hoy cualquier proyecto viable para Asturias, el pacto alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa.

Un pacto muy claro, con un compromiso que aún solo en catalán (no han tenido ni la deferencia de traducirlo a la legua común y eso que al común afecta) es absolutamente explícito: impulsar la plena soberanía fiscal de Cataluña desde una relación bilateral con el Estado. Este pacto nos aboca a un modelo confederal sin parangón que provocará el debilitamiento fiscal del Estado hasta un límite que le inhabilita para ser el garante del principio de solidaridad interterritorial consagrado en el art. 2 de la Constitución.

No debemos engañarnos, en el escenario de ese pacto mantener unos servicios públicos como los que tenemos, y aún más los que necesitaremos, resultará absolutamente inviable. Por eso, no hay nada más progresista hoy que hablar con claridad, con absoluta claridad, sin emotivismos pueriles. Se impone del presidente Barbón una respuesta política, absolutamente política, si es que quiere jugar algún papel en este asunto. La respuesta institucional es absolutamente insuficiente por mucho que se ahueque la voz y se comprometa a no apoyar nada que perjudique a Asturias (estaría bueno). Esperar por un órgano de coordinación como el Consejo de Política Fiscal y Financiera que no tiene facultades ejecutivas "per se", al que todo llegará cocinado y en el que Asturias tiene un escaso papel es sencillamente suicida.

Parafraseando a Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.

Así que hoy, sin remedio, Adrián Barbón, como líder de los socialistas asturianos y presidente de todos, debe responder a una sola y clara pregunta: ¿está de acuerdo con la soberanía fiscal de Cataluña basada en su relación bilateral con el Estado, esa que su partido ha pactado con ERC y, en su caso, cómo piensa combatirla?

La respuesta que ofrezca en este punto y hora marcará nuestra capacidad para recuperar el optimismo, y aún mas, su capacidad para liderar la Asturias del futuro. Nadie puede encabezar un proyecto de Asturias sin tener un proyecto de España.

Suscríbete para seguir leyendo