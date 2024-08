La eficacia en captación de inversiones en Asturias: un reto compartido

María Calvo es Presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE)

Asturias quiere estar en la pelea de atraer inversiones y empresas, que generen empleo y riqueza en la región, objetivo loable que no podemos dejar de compartir y apoyar.

Para lograrlo son necesarias dos cosas: que nuestro territorio sea un lugar atractivo para la implantación de empresas, y que tengamos los instrumentos para hacer la promoción adecuada y agilizar esa implantación.

El Gobierno de Asturias ha trabajado y ha dado pasos para avanzar en este segundo aspecto. Para ello en esta legislatura se ha creado la Oficina de Empresas en la Consejería de Ciencia, tenemos una Oficina de Captación de Inversiones, se ha transformado el IDEPA en la Agencia Sekuens para intensificar la promoción económica y el sistema de Innovación y recientemente se ha constituido la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid, de la que FADE forma parte y desde la que trabajaremos junto con el Gobierno en hacer ver las posibilidades que ofrece nuestro territorio, que son muchas. Además, el pasado viernes se anunciaba una nueva subdirección general para la Estrategia del Modelo de Región y Atracción de inversiones. Sin duda es necesaria la actividad de promoción y comercial, y acercarnos a los centros de decisión, Madrid y Bruselas. Pero para que sea eficaz debe responder a una estrategia, con objetivos claros, estar correctamente planificada, y después articular los instrumentos necesarios para lograr esos objetivos. No por crear más estructura vamos a lograr necesariamente mejores resultados, e incluso podemos lograr lo contrario, hacer más complejo el sistema, más interlocutores, que además de tener más coste pueden restar eficacia.

Y no todo es labor comercial. En las empresas lo sabemos bien, podemos invertir en publicidad, promocionar un producto en redes sociales, ferias o por cualquier medio, pero como nuestro producto no sea competitivo, no ofrezca un valor diferencial por el que el cliente esté dispuesto a pagar, no lo comprará.

Con los territorios ocurre lo mismo.

Y tenemos una gran ventaja: qué vivimos en una región con enormes atractivos: un entorno natural inigualable, que ahora muchos están descubriendo; una gastronomía enormemente valorada, y también unas empresas con gran tradición industrial, y con un gran potencial tecnológico e innovador, y que han hecho que en nuestra región exista un gran talento y cultura industrial. Además, disponemos de un recurso natural, el agua, que cada vez es más valorado, y unos puertos que nos dan gran potencial logístico. Unas condiciones que sin duda debemos ensalzar. Y los empresarios desde luego lo hacemos, porque queremos a Asturias, y no solo lo predicamos, sino que lo demostramos quedándonos en nuestra tierra, invirtiendo aquí, generando empleo y contribuyendo así a su progreso.

Pero si queremos captar inversiones no debemos sólo ensalzar nuestras virtudes, debemos analizar también los aspectos en los que debemos mejorar.

Porque las empresas competimos en mercados globales, tenemos múltiples opciones de localización y, para tomar la decisión, analizaremos una serie de factores que determinen nuestra productividad en un territorio en comparación con otros. Y estos factores son los que determinan por tanto la competitividad de un territorio.

Y en Asturias tenemos un grave problema de productividad, por debajo de la media española, que a su vez se aleja de la europea. Y esto no es por casualidad: Los países y regiones cuyas empresas son más productivas son aquellos con mayor libertad y dinamismo empresarial, con mayor inversión en I+D, con mejor sistema formativo y con una fiscalidad competitiva. Esto les hace tener empresas más grandes, más competitivas y que son capaces de pagar mayores salarios. Este debe ser el camino. Debemos poner a la empresa en el centro de las políticas, favoreciendo la actividad económica, porque sólo así atraeremos inversiones, haremos crecer a las que ya están aquí, y podremos disponer así de mejores servicios públicos y mayor calidad de vida.

Y ¿ que valoran las empresas?

En primer lugar, un marco normativo estable, claro y facilitador de la actividad. Para la industria es especialmente relevante la regulación energética y medioambiental.

En segundo lugar, un mercado laboral eficiente, con menos rigideces e intervencionismo, y que favorezca la productividad. Y un sistema formativo más conectado con las necesidades de las empresas.

En tercer lugar, una Administración facilitadora con una burocracia lo más simple posible.

En cuarto lugar, unas infraestructuras adecuadas. En Asturias hemos mejorado mucho, pero aún debemos completar infraestructuras críticas, como la Zalia o la conexión a los puertos.

En quinto lugar, una fiscalidad que no nos perjudique.

Y por último, un sistema de innovación eficaz que impulse el crecimiento y competitividad de nuestras empresas.

Todo esto hará que las empresas de fuera vengan, y que las de aquí, las que llevan apostando años por Asturias, sigan invirtiendo y contratando, porque merecen al menos las mismas oportunidades que se ofrecen a los que aún están por llegar.

Y en este contexto, se debate ahora en Asturias sobre la necesidad de crear una Oficina Económica que dependa de Presidencia, alegando que otras regiones más prósperas, como Madrid o Galicia, la tienen. Pero en estas regiones primero se han dado las condiciones y después se ha articulado todo el sistema de promoción en torno a ellas.

Y no decimos que no sea útil. Desde luego, puede serlo si se organiza adecuadamente. El Gobierno deberá explicar los objetivos y funciones de la Oficina que se pretende crear, pero llama la atención que ahora sea esta la urgencia de Asturias, cuando hasta hace pocas semanas nadie la reclamaba.

Como he dicho, en Asturias no nos faltan instrumentos de promoción. Si se crea esta nueva Oficina Económica, con objetivos y funciones claras, debe reestructurarse y simplificarse todo el sistema de promoción que ahora tenemos, y no seguir ampliándose.

Y dijimos cuando se formó el Gobierno del Principado que era imprescindible la coordinación al máximo nivel, ya que tenemos dos consejerías con competencias en materia de empresas, la consejería de Ciencia, Innovación y Universidades y la consejería de Industria. Hoy podemos decir que esta petición ha sido atendida y que la Vicepresidenta está realizando una labor muy eficaz de coordinación de todo lo relacionado con la empresa, que no podemos dejar de reconocer.

En todo caso, esta iniciativa no debe ser fruto un impulso o de la presión de intereses particulares, sino de la unidad y del consenso con los legítimos representantes de los empresarios asturianos. Y desde FADE, desde luego, tendemos la mano al Gobierno una vez más para generar conjuntamente el entorno más favorable para la actividad económica en nuestra región, así como para promocionar nuestras fortalezas y atraer riqueza e inversión, objetivo que ambos compartimos.

