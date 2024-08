España y Cataluña

La duda, la confusión y la incertidumbre deslucen la investidura de Salvador Illa y, si esta finalmente se lleva a cabo, no es aventurado pronosticar que enturbiarán su estancia en el Palau de la Generalitat. A esta hora, nada está claro. En primer lugar, quién la ha negociado en nombre de los socialistas. El PSC no tiene capacidad para decidir por su cuenta sobre la financiación de las autonomías, punto central del pacto alcanzado. Si ha sido el Gobierno, la cuestión adquiere mayor dimensión y más grave. La distribución de los recursos públicos está sometida a normas que aprueba el poder legislativo y obligan al ejecutivo y a las comunidades autónomas. Además, en esta ocasión hemos contemplado una implicación del gobierno español en la elección de un presidente autonómico que no está prevista en las leyes y no tiene precedentes. Y el pacto ha sido celebrado sin haber consultado a los partidos que forman la coalición ni a los presidentes autonómicos.

Tal vez por todo ello se ha dado a conocer un documento sin firma. El presidente del Gobierno y la secretaria general de ERC se refieren a él como un preacuerdo, que será concretado más adelante. Puesto que su cumplimiento, al que se ha comprometido Illa ante la dirección del PSC, exige reformas legales, habrá que esperar al trámite parlamentario, que se augura harto complicado, para comprobar su viabilidad y los términos exactos del pacto. De manera que los afiliados de ERC han votado una iniciativa con una finalidad transparente, pero cuyo recorrido es sumamente incierto.

En todo caso, se trata de un acuerdo de investidura, no de legislatura. Los dirigentes de ERC han alegado la desconfianza hacia el candidato socialista para justificar que su apoyo sea limitado. La votación interna de los republicanos no despeja definitivamente la elección de Illa. A pesar de que la pregunta formulada era una invitación al voto favorable, casi la mitad de los votantes lo hicieron en contra, como había propuesto el colectivo llamado Primero de Octubre, que ahora reclama libertad de voto en el pleno de investidura para los diputados de ERC. La posición que finalmente adoptarán las juventudes del partido, vinculante para su única diputada, es otra incógnita. Para colmo, la anunciada vuelta de Puigdemont, confirmada en un largo comunicado por él mismo, que se ha opuesto de forma rotunda al acuerdo, contribuirá a mantener la tensión en torno a la elección de Illa elevada hasta el último momento.

Si finalmente es elegido, Illa se encontrará con un ambiente poco propicio. Tendrá que gobernar en solitario y en minoría, con un apoyo condicional, el de ERC, pendiente de la celebración de un congreso, en el que elegirá nueva dirección y fijará la estrategia a seguir. La gestión de este acuerdo tampoco será fácil para Pedro Sánchez, que en su comparecencia ante la prensa para hacer balance del semestre ha ofrecido evidentes síntomas de debilidad política, por más que intente disimularla. Por un lado, tendrá que emplearse a fondo para conseguir el apoyo parlamentario que haga posible su aplicación. Por el otro, deberá responder al emplazamiento de los dirigentes territoriales de su partido, que esta vez se muestran menos complacientes y han manifestado abiertamente su disconformidad con la concesión fiscal a los nacionalistas catalanes, aunque sean de izquierdas.

El acuerdo de republicanos y socialistas consagra una relación bilateral entre el Estado y Cataluña e incluye la creación de una convención presidida por ERC para resolver el conflicto político, que daría paso a la celebración de un referéndum, invocado discretamente, sin ser nombrado, en el texto. La negociación del acuerdo ha sido llevada en secreto y se desconocen la actitud y las propuestas defendidas por ambas partes en ella, pero lo pactado aparta al PSOE del modelo territorial que ha venido defendiendo e incluso del establecido en la Constitución. Las comunidades autónomas disponen de amplios poderes y recursos, pero España no es un estado federal. Para serlo, es necesaria una reforma constitucional. Y el pacto catalán no hace avanzar al país en esa dirección, sino hacia un estado descoyuntado por las desigualdades de estatus político y las desigualdades de todo tipo. Quizá sea mucho pedir que Pedro Sánchez aclare sus ideas, pero es urgente que el PSOE defina su política territorial y actúe en consecuencia.

Los nacionalistas catalanes están en su derecho de expresarse y demandar, pero al frente del gobierno del Estado ha de haber alguien que se guíe por el interés de todos los españoles, y sea leal y responsable. La historia parece repetirse. No sabemos a dónde quieren llegar los nacionalistas catalanes, pero su problema, innegable, resuena de nuevo con un estruendo perturbador en España. La política no suele dejar las cosas al azar. Procura controlar los tiempos y el curso de los acontecimientos. En eso consiste gobernar. Aquel procés terminó hace años, con el 155. Pero, ¿en qué estamos ahora?

