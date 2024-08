A vueltas con el covid-19

No sé si algún día entenderemos ese virus, SARS-CoV-2 que nos arrodilló, una muestra de la fuerza indomeñable de la naturaleza. Le bastó retarnos con un ser elemental y aparentemente frágil. Creíamos que algo sabíamos ya de esa familia de virus, de los coronarivus, pero el comportamiento de este superó todas las predicciones.

Los virus son partículas de ácidos nucleicos que solo tienen un afán: reproducirse. Ese es el objetivo último de cualquier ser vivo. Primero tiene que vivir, para ello alberga un sistema de obtención y producción de energía. Asegurada la supervivencia, su objetivo es procrear. El virus no intercambia energía, no vive. Permanece letárgico hasta que da con una célula que coloniza. En su cápsula, la que envuelve el ácido nucleico, tiene como unas llaves que abren las cerraduras de sus células diana. Allí invade su núcleo, se incrusta en el ADN o el ARN y le obliga a realizar copias de sí mismo, miles que llenan la célula, la rompen y salen al medio. Cada una de esas partículas, de esos virus, buscan la célula que invadirán y así sucesivamente. Una multiplicación sin freno si no la detienen la inmunidad o la muerte del organismo que lo alberga. O las armas contra él que provee la ciencia y la técnica.

Creíamos que SARS-CoV-2 tenía preferencia por las células respiratorias y sería allí donde hiciera su daño, además de ser su puerta de entrada preferente. Un virus aéreo. Además, se temía que pudiera llegar al ser humano trasportado por los dedos que habrían tocado superficies donde se habían depositado tras ser expulsado por el paciente con la tos, el habla, o el canto. En resumen, desde los pulmones.

Se temía que trasportado en los dedos llegara a la nariz o también a los ojos donde progresaría hacia la nariz. Debieron ser pocos casos porque, que yo sepa, apenas hubo conjuntivitis por esa causa. Este virus no solo invade mucosa respiratoria, tiene apetencia por muchas células de ahí la variedad de manifestaciones. Una muy frecuente: la invasión intestinal. Esta particularidad, la expulsión del virus con las heces, sirve para vigilar su presencia y evolución.

Quizá el problema más oscuro planteado por Sars-Cov-2 sea el covid-19 persistente. No me doy cuenta de otra enfermedad vírica que produzca un estado así. Hay virus lentos, virus que atacan el sistema nervioso, que producen cáncer, pero no recuerdo que los haya que rebroten de esa manera. Es más típico de las bacterias.

Cuando todavía la tuberculosis era frecuente en España, ante una enfermedad con raras manifestaciones, que no encajaba en ninguna conocida, decidíamos tratar con tuberculostáticos, un diagnóstico que se llama ex juvantibus [el diagnóstico lo sugiere el tratamiento aplicado si ha dado el resultado esperado]. Acertábamos bastantes veces. Porque la tuberculosis, sobre todo la extrapulmonar, puede simular cualquier cosa.

Ahora eso suena extraño pues hay medios diagnósticos potentes y la tuberculosis en nuestro medio ha dejado de ser un problema, más la extrapulmonar. Pero hay otras, que podríamos llamar emergentes como la enfermedad de Lyme trasmitida por las garrapatas. Se conoció en esa localidad de Connecticut en 1977, la produce una espiroqueta, en su nombre está la forma. Se puede manifestar años después de la infección con signos difusos, confusos y profusos. Más antigua, casi extinguida en España, es la fiebre de Malta.

En las primeras semanas de la pandemia, reconocidos microbiólogos y especialistas en enfermedades infecciosas, recomendaban ciertos tratamientos. No había ninguna base científica, ni siquiera por analogía. Pero su autoridad y la urgencia del problema, hicieron que muchos los emplearan. Ahora contamos con 3 o 4 antivirales que moderan las complicaciones en personas de alto riesgo, solo ellas deben recibirlos. Algo hemos avanzado.

Un estudio publicado hace unas semanas reunió a 455.000 personas que fueron diagnosticadas de covid-19 y 4,5 millones sin ese diagnóstico como controles. Al pertenecer a la agencia de salud de los veteranos americanos, tienen registrado casi cada acción médica. Buscaron los que tenían covid-19 persistente y entre ellos los que se habían y no vacunado. Observaron que a lo largo de los años la frecuencia de covid-19 persistente disminuía, a medida que nuevas cepas se hacían más prevalentes. Quizá en parte por una exposición silente que alertó la inmunidad. Ha quedado bastante claro con este estudio masivo que la inmunidad reduce el riesgo de covid-19 persistente. Con diferentes grados de protección, los vacunados tenían bastante menos enfermedad persistente: 5,34% frente a 10,42% en la primera fase y 3,5% frente a 7,8% en la era ómicron. También observaron que el tiempo desde la última dosis jugaba en contra.

La causa del síndrome poscovid-19, también así llamada, se desconoce. Hay varias teorías, persistencia del virus, partículas inflamatorias, descontrol del sistema inmunitario, minitrombos etcétera.

No conociéndose la causa, difícil es recomendar un tratamiento. La idea es manejar los síntomas con los medios al alcance. La vacuna es el mejor antídoto para no padecerlo, aunque su protección no sea total como no lo es para la infección aguda.

