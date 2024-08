Las lágrimas de Carolina y las de Alcaraz

En temporada olímpica, el llanto alimenta un doble caudal: brota por igual en la victoria como en el fracaso. Dos deportistas españoles del máximo nivel, punteros en sus especialidades deportivas, han experimentado en París el sabor amargo de las lágrimas. Carolina Martín lloró desconsolada tras romperse la rodilla cuando estaba a un paso de meterse en la disputa por el oro en bádminton. Carlos Alcaraz se quedó a centímetros de lo más alto del cajón, vencido en la final de tenis por Djokovic. La llantina del murciano, televisada, fue épica. El tenista rompió en sollozos por “haber decepcionado a los españoles”. Demasiado peso, el de un país entero, a las espaldas de un chaval de 21 años que apunta a máximo referente deportivo a nivel planetario. Pero no deja de ser un crío, no un imponente cíclope ni el continuador infalible de los doce trabajos de Heracles. Derrotar al serbio, el tenista más laureado de la historia, alberga más complicaciones que deshacer las fauces del león de Nemea o domar al toro de Creta. En beneficio de la salud mental de los deportistas -cada vez más adictos al diván porque en ocasiones falla más la cabeza que el corazón o las piernas- convendría relativizar tanto la ganancia como la pérdida.

Hay, por otra parte, atletas que han decepcionado sus propias expectativas y también las de los aficionados y que tras las fallidas prestaciones muestran ante los micrófonos una sorprendente autocomplacencia, como si el mal resultado no se les clavara como un punzón en lo más profundo. La falta de amor propio de los perdedores resulta lacerante, tanto como las ridículas previsiones optimistas del presidente del Comité Olímpico Español, que dispara salvas con escopeta de ferias. Que no nos engañen. Lo importante no es participar: lo que importa es ganar. Y una vez que has ganado, ya puedes llorar un río.

