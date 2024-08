Gustavo Bueno nos dejó hace 8 años: y ahora, ¿qué?

Uno de los asuntos que han hecho palpitar más a Oviedo desde el último aniversario del fallecimiento de Bueno ha sido que el Oviedo ha podido ascender a Primera División.

Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con el aniversario de Gustavo Bueno?

Otros artículos de Felicísimo Valbuena

Echemos el sedal aguas arriba. El gran filósofo dejó caer, en marzo del 2002: "El Sporting (de Gijón) debería dejarse ganar". Y desató una polémica en la que tuvo la oportunidad de dejar clara la relación ciudades-fútbol.

Javier Neira, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, aprovechó para centrar ese balón buenista a tres de sus compañeros periodistas, que, a su vez, lo pasaron a siete conocidos aficionados del Sporting para ver cómo respondían.

Los siete aficionados del Sporting dirigieron a Bueno siete punterazos verbales, que salieron publicados. Al día siguiente, LA NUEVA ESPAÑA aprovechó muy bien la situación. Le pidió a Bueno que respondiese. Y éste lo hizo con un estilo irónico. Quizá la expresión que más hizo reír fue la que dirigió a una política local: "Tiene toda la blancura de la ignorancia sin la más leve mancha de inteligencia".

¿Habían servido para algo las reflexiones que Bueno había transmitido a Neira sobre los equipos de fútbol, que están ligados a las ciudades y no a las autonomías? A los sportinguistas, nada. Ninguno de quienes respondieron a las palabras de Bueno mostró sentido del humor. Y eso que Bueno no le dijo a Neira, o al menos no lo recuerdo, lo que sí había expresado en otras ocasiones: "En el mundo de hoy, es ciudad de primera la que tiene un equipo de Primera División".

El 26 de junio pasado, el Oviedo estuvo a punto de subir a Primera, de la que está ausente desde 2001. Si hubiera ascendido, habríamos visto cómo en Oviedo recordaban las palabras de Bueno sobre los equipos de fútbol. Por ejemplo: "La ciudad es una invención mediterránea, mientras que en otros sitios de Europa andaban aún subidos a los árboles".

Bueno era un gran intuitivo. Baltasar Gracián, en su aforismo 56, de su "Oráculo Manual y Arte de Prudencia", escribe: "Tener buenos repentes. Nacen de una prontitud feliz. No hay aprietos ni acasos para ella, en fe de su vivacidad y despejo. Piensan mucho algunos para errarlo todo después, y otros lo aciertan todo sin pensarlo antes".

Más brevemente, Bueno decía que la intuición era un conocimiento sin término medio. Y él era muy ocurrente. Respondió a los siete sportinguistas como un maestro de ajedrez se mueve ante los tableros cuando juega varias partidas simultáneas. Él siempre fue capaz de improvisar respuestas agudas.

Incluso, en libros que por el título pueden parecer demasiado serios e intrincados, siempre tiene momentos de humor. Una obra como "La fe del ateo" tiene fragmentos que hacen reír, y no son ataque a los creyentes. Lo mismo ocurre con sus treinta artículos que le pidió la revista "Interviú" sobre "Gran Hermano" en 2000 y 2001.

Bueno también se reía de quienes no sabían distinguir entre Ética y Moral. Según él, hay quienes utilizan las palabras derivadas del griego porque creen que dan más prestancia a quienes las pronuncian. Por eso, dicen que han ido al "odontólogo" o que han visitado a su "oftalmólogo". Se ríen de quienes dicen que vuelven del "dentista" y del "oculista"; los exquisitos desprecian esa forma de expresarse porque los pacientes utilizan palabras derivadas del latín y rebajan a estos profesionales a la altura de los fontaneros. Como si no hubiera fontaneros excelentes.

También se ponen muy solemnes cuando hablan de "ética". A los exquisitos les parece que "moral" es algo que suena a "cosa de curas". Con lo cual, los exquisitos acaban por poner algún adjetivo a "ética", pero pueden pasarse años y años sin saber qué es la moral. Éstas son las consecuencias de no saber qué significa la palabra "mores" en latín.

Hablando del humor de Bueno, creo que uno de sus momentos menos afortunados fue cuando dedicó más de quince páginas a examinar y refutar a sus enemigos. Le reprochaban no haber escrito un prólogo a su libro "Zapatero y el pensamiento ‘Alicia’". Entonces, ¿qué objeto tenía refutar a quienes estaban equipados con un correaje mental y reforzados por un chaleco antibalas, también mental?

Lo mejor hubiera sido que Bueno fuera Bueno. Él podría haber respondido con unas pocas palabras de ironía, incluso de sarcasmo, que se quedarían resonando en las mentes de muchas personas. La próxima vez que un enemigo fuese a escribir otro ataque, se lo pensaría cuatro veces.

Si el Oviedo hubiera ascendido, habríamos visto cómo en la capital recordaban las palabras del pensador: "En el mundo de hoy, es ciudad de primera la que tiene un equipo en Primera"

La ventaja de Bueno es que sus enemigos eran a) flojos y b) sosos. Entonces, ¿por qué no aprovechó esa ventaja en la situación del citado prólogo?

De Bueno también nos podemos quedar con los fragmentos en los que cita a algunos autores.

Para recrear el ambiente que rodeaba al evolucionismo, escogió estas dos líneas de un chiste:

– Mistress X, ¿sabe lo que dice el profesor Darwin? Que procedemos del mono.

–Eso es grave, sí, pero que no se entere la servidumbre.

Sobre cierta acepción de solidaridad, escogió un fragmento de Ernest Haeckel, en su "Historia Natural de la Creación" (1868): "Si Inglaterra tiene una preeminencia cierta entre las demás naciones, lo debe a su alimentación, esencialmente carnívora. Pero Inglaterra come mucha carne porque tiene mucho ganado; y tiene mucho ganado porque tiene muchos tréboles en los prados; y tiene muchos tréboles porque tiene muchos abejorros; pero los abejorros tienen como enemigos a las ratas; y las ratas no son abundantes cuando hay muchos gatos, y hay muchos gatos cuando hay muchas señoras mayores que los cuidan. Luego el número de señoras mayores tiene una influencia evidente en la prosperidad de Inglaterra. He aquí un ejemplo muy completo de la solidaridad".

Los buenistas han desarrollado muchos aspectos de la Filosofía de Bueno, pero no han abordado el humor. Incluso, observo que algunos buenistas escriben cargados de razón, pero sin gracia. Mientras no se ocupen del humor, incluso del humor en Bueno, habrá un vacío, Y un vacío muy importante. Corren el gran riesgo de que, por no ejercer el humor, muchos lectores no les hagan caso.

¿Y del Derecho, ¿qué?

Otro aspecto del que los buenistas apenas se han ocupado es el Derecho. Dedicaron el nº 58 de "El Basilisco" a cuestiones del Derecho. Fue un primer paso. Urge ocuparse a fondo del mundo de la Justicia. Y no porque en estos tiempos hayan surgido algunos casos. No. La importancia del asunto siempre ha sido grande.

A partir del tópico que repiten los políticos de "nosotros aceptamos las sentencias judiciales, nos gusten o no", es cuando hay que empezar a examinar esas sentencias con todos los instrumentos de la Filosofía de Bueno. De Bueno y de Luis Carlos Martín Jiménez, que ha escrito un libro extraordinario sobre la Esencia del Derecho. Como he indicado en otras ocasiones, esperamos su segundo libro que puede convertirse en uno de los más importantes en años.

En España contamos con libros de humor sobre lo jueces. Por ejemplo: "La justicia y sus puñetas. Nueva Antología sobre el disparate judicial", de Quico Tomás y Valiente y Paco Pardo. Sin embargo, falta un libro como "Los errores judiciales", de René Floriot, el célebre abogado francés que escribió ese libro hace más de medio siglo.

Martín Jiménez sabe ironizar. Así comienza un párrafo: "Como parece ser que no hay necedad que no haya sido dicha por un filósofo…".

También conviene estudiar el caso de "el abogado del diablo", Jacques Vergés, que se jactaba de haberse reído de todos los tribunales de París. Defendió a acusados de las más diversas tenencias políticas. En el fondo, lo que él dominaba eran los cuatro "status" de la Retórica clásica. La Retórica sirve para ordenar precientíficamente algunos campos de la realidad. El sistema de Bueno tiene mucha más potencia. Lo único que hay que hacer es trabajar como él lo hacía.

Veamos finalmente cómo Bueno emplea el humor al hablar de los jueces:

"Por supuesto, los jueces mismos jamás ‘se manchan las manos’, no actúan como verdugos; entregan al condenado al ‘brazo secular’ para que haga el trabajo sucio (esposar, poner en prisión, agarrotar); y esta circunstancia contribuye decisivamente a reforzar la impresión de ‘independencia’, respecto del mundo, de la que gozan sus sentencias, como si flotasen en un éter intemporal, sin perder por ello su fuerza mágica de obligar. Emanadas del seno de la ley pasan a flotar, junto con otras, en el éter purísimo de la justicia, y parecen cumplirse ‘ex opere operato’ en virtud de su poder intrínseco.

"Es una pura ilusión. Su fuerza de obligar procede de fuera de ellas mismas, a saber, del poder ejecutivo. Y salvo dotar al poder judicial de instrumentos ejecutivos propios (lo que implicaría, de hecho, crear un Estado dentro de otro Estado), tendríamos que concluir que las sentencias emanadas del poder judicial sólo existen realmente cuando son llevadas a efecto por el poder ejecutivo, por lo que habrá que afirmar que no son existencialmente independientes de él".

Suscríbete para seguir leyendo