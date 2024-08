Tras las carabelas llegan las salpas

El socorrista se puso unos gruesos guantes, se metió en el agua, se acercó a la roca, agarró la carabela y la introdujo en una bolsa como las de basura. Salió del agua y varias bañistas que estaban al borde del agua le pidieron que les mostrase el animal. Lo sacó, les dijo que no lo tocaran y se fue para su caseta. Así fue el "penúltimo" episodio de las carabelas portuguesas en una de las playas más concurridas del concejo de Llanes. Ahora llegan otros "navegantes" a dichos arenales.

Las arenas de Barro, por ejemplo, se llenaron en días posteriores de unos ejemplares de salpa. Son inofensivos. No pican. Los bordes de las olas estaban cubiertos de unos botoncitos translúcidos. Se les ve brillar como reflejo del sol. Pero qué son los sálpidos. No son medusas, tampoco fragatas o carabelas portuguesas, ni siquiera peces. Son unos invertebrados casi transparentes de cuerpo redondeado y gelatinoso. Son confundidas con medusas, pero no lo son. Es más, son beneficiosas para el mar.

Tienen apariencia de trozos de plástico, pueden verse solas aunque también se enlazan entre ellas y forman largas hileras encadenadas que pueden alcanzar varios metros de longitud. Su cuerpo es blando y está revestido por una membrana, una túnica de la que toman su nombre familiar de túnicos. Se mueven por impulso de sifones, que le sirven también para nutrirse y expulsar desechos. Estos desechos cumplen una función natural de captura de dióxido de carbono y producen bastante del oxígeno que respiramos.

También pueden aparecer con un color marrón cuando tienen su estómago lleno de fitoplancton. Por eso, entre sus beneficios para nosotros está el que cuando sube la temperatura de las aguas marinas y crece el fitoplancton, las salpas cumplen la tarea de limpiarlas y favorecen el equilibrio entre los microorganismos y el dióxido de carbono.

Por estas razones y otras varias estos pequeños y "desconocidos" invertebrados que navegan en las olas contribuyen a la salud de los ecosistemas marinos. Debemos dejarlos vivir en su hábitat ya que cumplen una importante función de limpieza de las aguas y hasta nos avisan de que esas aguas están más calientes, quizá por razones del calentamiento global.

En fin, un descanso en un verano irregular.

Suscríbete para seguir leyendo