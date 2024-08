La Corte Penal Internacional ¿tiene jurisdicción ilimitada?

José Antonio Tomás Ortiz de la Torre, natural de Piloña, es académico de Número y expresidente de la Sección tercera (Derecho) de la Real Academia de Doctores de España y Académico de Número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.

El pasado siglo vio nacer no menos de una veintena de tribunales internacionales, con distintos ámbitos de jurisdicción territorial (mundial o regional) y competencial (conocimiento de cualquier cuestión de Derecho internacional, solo Derecho penal, o Derechos humanos, o Derecho del mar…). Por lo que atañe concretamente al orden penal los primeros fueron, como es sobradamente conocido, el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y el del Lejano Oriente (Tokio), creados en 1945 y 1946, respectivamente, para juzgar a determinados responsables de los países vencidos en la II Guerra Mundial, acusados de haber cometido graves delitos de Derecho de gentes, que se disolvieron una vez cumplida su misión. La justicia penal internacional se activó de nuevo a consecuencia de la guerra que estalló en la antigua Yugoslavia el 26 de junio de 1991 y el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994, hechos que motivaron la creación de sendos Tribunales Penales Internacionales para cada uno de estos casos, aprobados el 25 de mayo de 1993 y el 8 de noviembre de 1994, respectivamente, a los que se une el Tribunal Penal Internacional para conocer del genocidio que sufrió Camboya, denominado oficialmente Cámara Extraordinaria en las Cortes de Camboya. La base de este último, creado en 2006, está en un convenio entre Camboya y las Naciones Unidas estableciendo una Corte mixta compuesta por jueces y fiscales camboyanos y extranjeros (de Francia, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Holanda, Nueva Zelanda, Sri Lanka, Polonia y Japón). En cambio, los creados para la ex Yugoslavia y Ruanda tienen su origen en una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU "en virtud de lo dispuesto en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas", como así consta al inicio de cada uno de sus respectivos Estatutos. Y en cuanto a la Corte Penal Internacional (en adelante CPI) con sede en La Haya, este tribunal, cuya existencia tarda en hacerse realidad casi medio siglo, tiene un origen muy distinto a los citados ya que está en un tratado multilateral que es el Estatuto de Roma (en adelante ER), aprobado en la capital italiana el 17 de julio de 1998, con vigencia desde el 1 de julio de 2002. Se trata, pues, de un tratado, como cualquier otro, y que, por lo tanto, solo obliga a los estados que son parte en el mismo, es decir, a los que lo han ratificado, aceptado o aprobado, o se hayan adherido, según su artículo 125, párrafos 2 y 3. El Convenio de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, vigente desde el 27 de enero de 1980, es muy claro en su artículo 34: "Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento", y para el supuesto de que un tratado establezca obligaciones para un Estado que no es parte en el mismo solo le obligará "si el tercer Estado acepta expresamente por escrito esa obligación" (artículo 35). Por consiguiente, es claro que para los estados que no son parte del ER éste es "res inter alios acta", es decir, "una cosa hecha entre otros" y que únicamente a éstos afecta y obliga. A principios del año en curso, 124 estados eran parte en el ER que, si bien tuvo buena acogida, poco a poco ha ido perdiendo adeptos al producirse algunas denuncias, o sea, la retirada de estados que lo habían ratificado, como, por ejemplo, sucedió ya en 2016 con Burundi, Gambia, Filipinas y Sudáfrica. Dicho sea de paso, entre esas ratificaciones está la de España, que fue, y sigue siendo veinte años después, radicalmente nula al haberse violado flagrantemente el artículo 95 de la Constitución. La pretendida y deseada universalidad de una CPI depende, pues, de que sea aceptada por todos los estados del mundo, lo cual está lejos de producirse ya que muchos de ellos (más de un 64%), entre los que se encuentran, por citar de diversas partes del mundo, Qatar, India, Israel, Turquía, Ucrania, Rusia, China o Estados Unidos, no son parte del ER y, desde luego, puede tenerse por seguro que algunos, con gran peso dentro de la comunidad internacional y con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, no lo harán nunca, siguiendo el cómodo "principio" de que tribunal sí, pero para que juzgue a otros.

Me temo que los crímenes de guerra en Ucrania y el espantoso genocidio que está sufriendo el pueblo palestino quedarán impunes

Esto dicho, ¿a qué personas puede enjuiciar la CPI?, porque de su actividad se desprende que parece que a cualquier ser humano, sin consideración a su nacionalidad. Desde luego, sin ninguna duda, a todos los nacionales de los estados que son parte del ER. Así, hace unas semanas la CPI, entre las miles de denuncias que recibe, una estaba dirigida contra la presidenta de Perú por un supuesto delito de crímenes contra la humanidad: nada que objetar en este caso respecto a las medidas procedimentales que pueda tomar la CPI porque Perú es parte del ER al haberlo ratificado el 10 de noviembre de 2001 y vigente para ese país desde el 1 de julio de 2002. Pero resulta que la CPI se ha considerado competente para ordenar la detención del presidente de la Federación de Rusia y algunas otras autoridades de ese Estado, por traslado de niños ucranianos a territorio ruso, lo que la CPI considera un crimen de guerra previsto en el artículo 8 del ER. Pero ¿dónde está la base jurídica para enjuiciarles por dicho delito? E igualmente se pretende enjuiciar al primer ministro israelí junto a ciertas personas de nacionalidad israelí. Y aquí viene la pregunta: ¿y en base a qué esa potestad jurisdiccional si ni Rusia ni Israel son parte del ER? En 2022 el simposio celebrado en la Sala Cisneros de la Universidad Complutense por prestigiosos procesalistas españoles, del que, por cierto, oportunamente se hizo eco este diario, llegó a la conclusión de que Putin solo podría ser juzgado por la CPI "si todos los estados se unen", añadiéndose que "es muy difícil que sea juzgado por el Tribunal Penal Internacional porque Rusia no es parte de la Convención del Estatuto de Roma". La conclusión de la "unión de todos los estados", con ser una utopía, es de gran interés porque significa que no han encontrado ni un solo artículo del ER que faculte a la CPI a juzgar a un ciudadano nacional de un Estado que no es parte del ER, lo cual puso también de relieve alguno de los participantes. Por lo que al primer ministro israelí se refiere ya resulta extraño que el fiscal de la CPI, con el ER en la mano, tenga que pedir informes a otros juristas para decidir si la CPI puede desplegar sobre él su jurisdicción. El razonamiento fue que sí por el principio de territorialidad, ya que los presuntos delitos se están produciendo en el "territorio" de un "Estado", el de Palestina, que fue autorizado a ratificar el ER, conclusión harto discutible ya que el llamado "Estado de Palestina" no deja de ser un mero "embrión" de Estado que, si cuenta con casi ciento cincuenta reconocimientos, incluido recientemente el de España, el efecto práctico de los mismos es como colocar semáforos en la Luna para mayor seguridad de los viandantes. Pero, aun suponiendo que esa decisión de la CPI fuera justificable, y, por tanto, aceptable, que a mi parecer no lo es, en el caso de Putin, ¿cuál sería la justificación ya que ni Rusia ni Ucrania son parte del ER? La conclusión, creo, como se expresaba al final de alguno de sus escritos Charles Darwin, es que la CPI no puede desplegar su jurisdicción sobre ninguna persona nacional de un Estado que no sea parte del ER. Y por si tuviere esa tentación sobre algún ciudadano norteamericano, Estados Unidos lo tiene clarísimo en el Título 2 de su Ley 107-206 (H. R. 4775, 116 Stat. 820) de Protección del Personal de Servicio Estadounidense, que presentaron el representante a Cámara Tom DeLay y el senador Jesse Helms, republicanos ambos, promulgada por el presidente George W. Bush, y vigente desde el 2 de agosto de 2002 (¡justo un mes después de la entrada en vigor del ER!), según la cual el presidente de los Estados Unidos está facultado para utilizar "todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de cualquier estadounidense o personal aliado que esté detenido o encarcelado por, en nombre de, o a solicitud de la Corte Penal Internacional", por lo que esta insólita ley (pero ley) se conoce popularmente como "Ley de Invasión de La Haya". La respuesta a la pregunta que inicia estas líneas es, pues, no. Alcanzar una justicia universal no resulta nada fácil. Aparte de la, hoy por hoy, intocable soberanía de los estados, no se olvide la inmunidad de jurisdicción civil y penal de que gozan jefes de Estado y otras autoridades. La sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, de 14 de febrero de 2002, estableció que todos los actos del ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo realizados durante su cargo gozan de inmunidad de por vida. Los propios estados parte del ER, ante las críticas que recibe la CPI, ya encargaron, el 6 de diciembre de 2019, a una comisión independiente la evaluación de los trabajos de la misma, al tiempo que algunas voces piden no solo la reforma del ER sino, incluso, una nueva CIP. La conclusión es pesimista. Me temo que, seguramente, los crímenes de guerra en Ucrania y el espantoso genocidio que está sufriendo el pueblo palestino quedarán impunes. Como en tantas ocasiones ha sucedido a lo largo de la historia de este desdichado planeta.

Suscríbete para seguir leyendo