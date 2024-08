Juegos de manos y un paso muy serio

Inevitable empezar hablando de la apabullante anécdota de la mañana (la saga-fuga de Puigdemont) y no del apabullante acontecimiento de la tarde (la elección de un President no soberanista, tras un impecable discurso). Una disfunción mediática, pero vamos allá. Antes de su juego de manos y de pies, el mago de calle Puigdemont ha dicho esto de España: "Un país en que las leyes de amnistía no amnistían tiene un problema de naturaleza democrática". Nadie negará que es una frase para meditar. ¿Pensamos en ella? Un observador exterior, fuera de la burbuja tóxica en la que hacemos vida, ¿podría decir que la muy rebuscada interpretación del alcance de la ley de amnistía es un juego de manos de despacho? Lo dejo ahí, no vaya a ser, y me callo, pero anótese y démosle tiempo al tiempo. Y ahora pasemos al acontecimiento verdadero, el de la tarde: cualquier patriota español debería celebrarlo.

Suscríbete para seguir leyendo