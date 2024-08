Puigdemont, Valle-Inclán, Rossini y el Yoyas

Carles Puigdemont aparece por la calle Trafalgar para acudir al acto de bienvenida preparado para recibir al ex president en su regreso a Cataluña / JORDI COTRINA

Si no fuera por la terrible gravedad del asunto y por la lamentable imagen que la política española proyecta al mundo como escenario de semejante sainete, podríamos convenir en que lo ocurrido ayer en Cataluña, tras la nueva huida de Puigdemont en connivencia policial supera el argumentario del esperpento y de la ópera bufa.

Como si la accidentada investidura de Illa se hubiera reflejado en los espejos cóncavos del callejón de Gato, el prófugo peor buscado del mundo confunde entre bambalinas la grandeza con lo grotesco. Como un Houdini con flequillo franciscano, su desaparición tiene truco y trato: fue visto, televisado y no visto, con la ayuda de un mosso que ha conseguido certificar lo que muchos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil intuían: que la policía autonómica catalana tiene reminiscencias bananeras.

Este personaje de novela nada ejemplar que merecería un pase por la silla del barbero de Sevilla, se parece al doctor Bartolo de la ópera de Rossini, empeñado en casarse con su pupila Rosina aún a sabiendas de que sus sentimientos no son correspondidos. No puede soportar que la niña republicana de sus ojos prefiere encamarse con Illa.

Que un delincuente prófugo de la Justicia entre en el país sin que nadie le dé el alto, se exponga impunemente a las cámaras para inyectar soflamas y desaparezca por arte de birlibirloque supone una humillación, una más, para el Estado de derecho.

Dijo el trilero en su invectiva previa al escapismo que un país donde las leyes de amnistía no amnistían, tiene un problema de naturaleza democrática. Pues no, señor mío, la anomalía es que un huido de la Justicia se pasee por los aledaños del Parlamento catalán como Pedro por Moncloa: a sus anchas y ciscándose en los jueces. Encendamos velas para que los mossos no tarden 19 meses en darle caza, como al Yoyas de “Gran Hermano”.

Suscríbete para seguir leyendo