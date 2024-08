Financiación singular y solidaridad inversa

Mucho se ha escrito ya sobre la singularidad fiscal catalana que el Presidente del Gobierno ha aceptado utilizar como precio de compra de la presidencia de la Comunidad de Catalunya (vamos a concederles la "y", aunque sea griega). No voy a decir que esa presidencia no valga tanto dinero, pero no me gusta que una compra de tal magnitud, y a favor de un partido político, no se nos consulte. Y no vamos a insistir, porque es más que obvio, en que a menos dinero a repartir menos tocará a cada uno, con lo que las listas de espera de la sanidad –y de todo lo demás– serán cada vez más largas, los informes Pisa más desfavorables, la deuda pública más monumental y los ferrocarriles cada vez menos fiables.

Pero, poniendo la mano en el corazón, tengo que reconocer que los catalanes tienen argumentos para mantener sus pretensiones; realmente, hace tiempo que me pregunto por qué no habían elegido este camino en vez del referéndum: ¿por qué los vascos tienen un privilegio del que carece el resto de los españoles? Los tiempos de la Transición fueron un periodo feliz donde todo se dio por bueno, entre todo ello el reconocimiento de los "derechos históricos de los territorios forales vascos", lo que, honestamente, debió denominarse el derecho a sacudir el nogal que había reclamado para sí el lehendakari Arzallus.

Ya he escrito hace años ampliamente sobre estos derechos históricos. Me repetiré ahora muy brevemente, porque conviene recordarlo. Los fueros vascos medievales concedidos por los reyes españoles y los señores feudales tuvieron vigencia en su día, como la tuvieron el resto de fueros ampliamente implantados en casi toda la geografía española, y aunque los fueros vascos no son los más antiguos sí fueron los mantenidos durante más tiempo. Todos ellos, los castellanos, los aragoneses, los catalanes y los vascos fueron suprimidos antes o después, en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX respectiva y aproximadamente; los vascos, concedidos en su día a "imagen" del de Logroño (Fuero de Balmaseda) o "para que gozasen de la misma franqueza que los reinos de Castilla" (como dice Fernando IV) fueron suprimidos mediante ley aprobada democráticamente por las Cortes Españolas el 21 de julio de 1876. Bien es verdad que, posteriormente, ante la reticencia vasca a cumplir la legalidad fiscal nacional, los endebles gobiernos españoles, agobiados con las guerras coloniales, siguieron manteniendo acuerdos con las Diputaciones vascas para el pago de sus tributos con diversos sistemas basados en comisiones porcentuales sobre la recaudación o reducciones provisionales temporales sobre determinados impuestos, bajo la fórmula del "concierto", que había sido la anteriormente utilizada con carácter general en toda España desde la reforma fiscal de Alejandro Mon de 1845. Así pues, desaparecidos los términos "cupo" y "concierto" en el régimen tributario nacional, pasaron a ser propiedad del País Vasco (la situación de Navarra es distinta desde 1841), quien los asocia con sus antiguos fueros, suprimidos en 1876 y sorprendentemente reconocidos de nuevo por la vigente Constitución española.

Llegados a este punto, ¿por qué no puede cualquier región española, en aplicación del sacrosanto principio de igualdad contenido en el artículo 1. de la Constitución, aspirar también a que les devuelvan sus antiguos derechos forales? Obviamente, porque sería un caos, un disparate y la desintegración del Estado. Pues en eso estamos con la botella que ha descorchado Cataluña. La vigente Constitución de 1978 tuvo la oportunidad de implantar la igualdad fiscal en todo el país, como sucede en todo el mundo, pero no solo no lo hizo sino que agravó la situación revistiendo de legalidad lo que había sido tradicionalmente una rebelión fiscal. Y de esos polvos vienen ahora los actuales lodos.

Pero el problema no es solo que Cataluña disfrute, en teoría, de un régimen fiscal similar al del País Vasco que le permita reducir su aportación al Estado central: el segundo aspecto del problema, al que no se le está prestando la debida atención, es que el sistema funcione en la práctica de la misma manera que funciona el sistema del País Vasco, es decir, mediante la determinación del "cupo" siguiendo los intereses políticos del momento, lo que ha dado lugar a que la pretendida solidaridad con el resto del país haya sufrido un giro de 180 grados y se haya convertido en lo que he dado en llamar una solidaridad inversa, una solidaridad en la que el resto de los españoles aporta su ayuda a unas de las provincias más ricas del país. Me explico, porque lo que digo es lo que está sucediendo con el cupo vasco.

El cupo vasco se calcula cada cinco años en función de una fórmula en la que solo conocemos un coeficiente, que se aplica sobre una base indeterminada a calcular de forma sumamente compleja. El acuerdo sobre la cuantía de tal base no ha sido nunca posible porque la Comisión paritaria que debe aprobarlo tiene, como su nombre indica, el mismo número de vocales por parte del gobierno vasco y sus diputaciones y por parte del gobierno del Estado; así que la cuantía del cupo se ha convertido en un acuerdo político que depende, exclusivamente, de la necesidad de votos que tenga el gobierno central. La consecuencia de ello es la normal: a juicio de los expertos en balanzas fiscales autonómicas, el cupo que se concierta para cada año, de unos mil y pico millones de media –algún año fue de cero– es inferior en dos / tres mil millones de euros al que procedería. Siendo así, los españoles no vascos estamos haciendo frente a dos / tres mil millones que solo a los vascos corresponden. Eso también se llama solidaridad, pero como se practica en sentido inverso creo que debe llamarse solidaridad inversa.

Y, por tanto, la singularidad fiscal catalana podrá tener dos efectos: no solo aportar menos dinero al resto del país sino que incluso esa aportación no llegue a cubrir los gastos nacionales reales que deba soportar proporcionalmente la Comunidad. Cataluña tiene muchos más votos que el País Vasco, con lo que la fuerza que ejercerán sobre el Gobierno central en las investiduras y en las Leyes de Presupuestos Generales será aún mucho mayor. Y no he oído nada sobre un pequeño detalle: la parte proporcional de Cataluña en la Deuda Pública nacional es del orden de 300.000 millones de euros, que devengan unos intereses anuales del orden de 9.000 millones ¿se han tenido en cuenta? El problema es serio, el presidente del Gobierno nos tranquilizará con su acrisolada credibilidad, aunque esta vez la vulneración de la legalidad constitucional alcanzaría récords superolímpicos; manejará aparentes mejoras para las comunidades autónomas basadas en la mayor recaudación derivada de la inflación y de la no deflactación de los impuestos, además de echar mano del endeudamiento infinito del Estado. Esperemos que algún socialista sea consecuente ahora que el zapato puede llegar a apretarles personalmente. Y, mientras tanto, con la peligrosa situación planteada, supongo que el Rey seguirá meditando como guardar y hacer guardar la Constitución, según juró en su momento.

