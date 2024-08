Los Mozos y el pájaro

Nos ha dado por comparar a Houdini con un simple prófugo de la justicia, un hombre ridículo. Cuando lo único que Puigdemont tiene del legendario escapista húngaro es la forma en que se escabulle de sus responsabilidades. El mérito por aparecer y esfumarse después de haber sido más que notoria su presencia pública no lo debe el líder separatista de Junts a acciones temerarias como las de aquel famoso ilusionista dotado para llevar a cabo los trucos más inverosímiles, sino al fracaso de los cuerpos de seguridad, más concretamente a la ineptitud manifiesta de los Mozos de Escuadra, cuyo origen se remonta a la administración borbónica bajo el reinado de Felipe V. En el de Felipe VI, al parecer, siguen siendo tan ineptos, además de infiltrados por el nacionalismo.

Para disculparse por haber dejado escapar al pájaro de la jaula que supuestamente le aguardaba, el Houdini jefe de los Mozos aseguró que Puigdemont les ha decepcionado, que ellos esperaban a un expresidente de la Generalidad con las manos preparadas para ser esposado y no a Jimmy Jump. Hay que ver qué Policía más poco precavida que aún confía en un comportamiento honorable del prófugo que dejó a los suyos colgados de la brocha y se fugó escondido en el maletero de un coche, o puede que a la vista de todos, tras proclamar la independencia de Cataluña. Entonces, en 2017, los Mozos ya hicieron el ridículo. Ahora han vuelto a colaborar decisivamente para que lo haga España en su conjunto. El juez Llarena ha reclamado a Interior y al cuerpo policial de pacotilla un informe sobre el evidente fracaso operativo. No se sabe si el esperpento circense en la calle estaba apalabrado por el propio Gobierno, que se ha puesto de perfil, o si los Mozos recibieron órdenes de la Generalidad de no detener a Puigdemont. No entorpecer la investidura de Illa en el Parlament y, de paso, desviar la atención del infame pacto fiscal en ciernes eran seguramente los objetivos.

