Asturias pone el foco en la economía del talento y las ideas

La región intenta iniciar el viraje hacia un modelo productivo basado en el conocimiento. La ciencia y la tecnología resultan primordiales en la organización de cualquier sociedad moderna para alcanzar las mayores cotas posibles de bienestar y desarrollo. Nada resulta en consecuencia tan prioritario como equiparse de una nueva arquitectura económica que propicie la innovación y facilite la llegada de inversiones. No nos cansaremos de repetirlo: sin poner el foco en el talento y en la creación de riqueza, Asturias nunca logrará estar a la altura de las autonomías más competitivas.

"Hoy, para mí, es el día más importante desde que el presidente de Asturias Adrián Barbón me nombró consejero". Borja Sánchez, uno de los pesos pesados del Gobierno socialista del Principado, no podía disimular el martes la euforia que sentía por la aprobación de la primera ley de Ciencia asturiana. Se trata de una norma para multiplicar el apoyo al avance científico, para reconocer el estatus de los investigadores y para implicar a la iniciativa privada. "Bases con las que sumar, gota a gota, como si de orbayu se tratase", como ejemplificó el propio Consejero, "mecanismos que permitan orientar la transformación de nuestro tejido productivo".

Un día después nacía la Oficina del Principado en Madrid con la misión de captar empresas y facilitar aquí su desembarco. Este departamento, junto a la futura Oficina Económica de Asturias dependiente de Presidencia y a la agencia Sekuens, constituyen el triunvirato llamado a transformar la región y robustecer su economía. Un trampolín hacia el talento y las ideas que quedará rematado a la vuelta de las vacaciones parlamentarias en septiembre, cuando se debata en la Junta la ley para simplificar a la mitad los trámites de los proyectos considerados estratégicos por su volumen y empleo.

Esta semana asistimos atónitos a otro capítulo del teatro del absurdo del independentismo catalán, con la paciencia de los españoles a punto de agotarse y muchas dudas sobre si la actitud pasiva del Estado –por convivencia o por engaño–, la tolerancia sin límite de la mofa y la permisividad con un grupo de privilegiados que pretenden quedarse al margen de las normas conducen hacia alguna parte. El tiempo, implacable, dictará sentencia. El espectáculo de escapismo, en cualquier caso, resulta anecdótico al lado de lo que puede ocurrir si al final la caja común acaba por romperse a la trágala.

Mientras la vida pública nacional sigue girando en torno a una ensoñación, el resto de regiones no puede pararse. Con mayor motivo hace falta arremangarse con medidas y acciones que enciendan la chispa del desarrollo y faciliten los avances para que cada cual salga adelante por sí mismo, mediante el esfuerzo y la buena administración de los propios recursos. El progreso no puede beneficiar a unos pocos. La innovación no se limita a logros digitales. Engloba también la exploración de métodos de trabajo diferentes y el uso de enfoques y materiales originales.

La música de las inéditas herramientas que está desplegando el Principado suena bien en tanto en cuanto expresa una voluntad inequívoca de romper con la atonía. Hace falta generosidad y altura de miras para evitar personalismos que la distorsionen. Pero hay que pasar pronto de las musas al teatro para plasmar la partitura en logros y realidades tangibles. El temor a que todo este entramado acabe en más burocracia y chiringuitos inútiles resulta comprensible a tenor de los precedentes y del alma dual de un Gobierno con sensibilidades muy distintas sobre los parques de baterías, los eólicos o las superficies comerciales, por ejemplo. Las leyes y los equipos dependen de las personas, y estas resultan determinantes para llevar a buen puerto cualquier nave. El reto es acertar con las elegidas, dejarlas trabajar, confiar en su criterio y exigirles cuentas sabiendo que no solo se trata de hacer sino de conseguir.

Si el Gobierno asturiano permite que la iniciativa política que está desplegando desemboque en el enésimo trampantojo habrá malgastado su baza más importante. Si logra una interlocución ágil y una complicidad para no obstaculizar ni dilatar innecesariamente proyectos, el relanzamiento está servido. Medio centenar de firmas promueve en Asturias en estos momentos proyectos que movilizan recursos por un importe superior a los 3.000 millones de euros, como contó el pasado domingo LA NUEVA ESPAÑA. ¿Alguien puede imaginar hasta dónde llegaría la región si de verdad creyera en los empresarios e incentivara su labor?