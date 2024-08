Buscando la normalidad

En las sociedades democráticas, la política está sometida a un fuerte estrés por efecto de los cambios sociales, la competencia desaforada entre los partidos y un comportamiento voluble de los votantes. La política hoy no se atiene a pautas estables, de modo que sea previsible y ofrezca alguna seguridad, no digamos ya una mínima confianza. En consecuencia, definir lo que es normal en política, como en tantas otras cosas, se ha convertido en una ardua tarea. Échese, si no, un vistazo a la situación política de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, por no acudir a ejemplos más transparentes, como el que brinda Venezuela tras las elecciones. Estos países parecen haber perdido la normalidad que los caracterizó como modelos de democracia hasta hace bien poco. ¿Y España?

Salvador Illa ha asumido el cargo de presidente de la Generalitat catalana, institución cuya relevancia en la gobernabilidad del Estado no es preciso destacar. Consciente de las dificultades, y de que más de un 40% de los catalanes votó el 12 de mayo a partidos independentistas, en sus discursos no deja de insistir en el pluralismo de la sociedad catalana, el respeto entre adversarios, el uso honesto del lenguaje político, el compromiso de cumplir el pacto de investidura, y en su firme propósito de gobernar para todos. Ha extendido la mano a Junts y al PP, ha proclamado la máxima de Montaigne de entender la política como un trato directo y franco con los ciudadanos, y ha pedido que se le juzgue por los hechos y la rendición de cuentas. Inspirado en el humanismo cristiano, como él mismo reconoce, es un discurso impecable, que merece ser celebrado, máxime en estos tiempos. El contraste con el discurso de Pedro Sánchez es obvio.

Pero la buena disposición de Illa, al que cabe desear éxito en el intento, no puede ocultar el hecho de que su gobierno, formado exclusivamente por su partido, se sienta sobre un polvorín de trampas urdidas debajo de la mesa, deslealtades y juego sucio. La presencia fugaz de Puigdemont en Barcelona ha permitido a todo el mundo contemplar las entretelas de la política catalana y, de paso, ha puesto en evidencia la realidad política española. Al día siguiente de la anunciada visita, el ministro de Justicia descargó la responsabilidad de la posterior huida en la policía catalana y dijo que "España es un Estado de derecho donde la ley se cumple y se han de cumplir los mandatos judiciales que emanan del Tribunal Supremo", haciendo alusión a la orden de detención de Puigdemont, con quien el gobierno español mantiene un pacto. Horas antes, Illa había declarado que "nadie ha de ser detenido por los hechos que los representantes de los ciudadanos han decidido amnistiar" y, en su afán integrador y de mirar al futuro, se había mostrado decidido a hacer lo posible para que cuanto antes todos los catalanes pudieran ejercer íntegramente sus derechos políticos.

En la rueda de prensa conjunta dada por el conseller de Interior y el comisario jefe de los Mossos para explicar lo sucedido, ante la insistencia de los periodistas, ambos negaron que hubiera un acuerdo político para facilitar la escapada de Puigdemont. Confirmaron que se habían utilizado drones y un helicóptero, y reconocieron que su plan para detenerlo había fallado. No supieron que estaba en la ciudad hasta que lo vieron, entonces consideraron que no era el momento oportuno para apresarlo y luego, en un semáforo, perdieron su rastro entre el tráfico. Puigdemont fue llevado en volandas hasta el escenario del mitin por el presidente del parlamento catalán y dirigentes de su partido, que lo protegieron cogidos del brazo. Ha comunicado que se encuentra de vuelta en Waterloo, fatigado por las emociones vividas y después de un kilométrico viaje en coche.

El juez Llarena solicita informes. El Partido Popular exige a Pedro Sánchez la comparecencia en el Congreso. La prensa cuenta los hechos. Los españoles, acalorados y perplejos, se hacen preguntas para septiembre. Los catalanes recobran el ánimo y sienten que con la soberanía fiscal, un impulso definitivo a la lengua, los Mossos y competencias bien dotadas están tocando el anhelado estado propio, la bandera del procés, y que el estado español en Cataluña se va quedando en los huesos. La turba política se aproxima a Madrid y se prepara para discutir sobre la financiación y otros asuntos. Al Gobierno, cada vez más encerrado en sí mismo por la presión de la opinión pública, le esperan meses difíciles. Hemos dejado atrás años convulsos y ahora, ¿estamos recuperando la normalidad o nos abalanzamos hacia la profundidad de una crisis no resuelta? Quizá sea este el signo ambiguo de los tiempos. Una relectura de los párrafos de Orwell sobre el doble lenguaje y la neolengua puede servir de ayuda.

