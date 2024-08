"La bronca genera atención y vivimos en la economía de la atención, así que la tienes que decir muy gorda, porque si no, no existes". La frase, gloriosa, es de Oriol Bartomeus, politólogo catalán. Lo siento, la bronca facilona y la reacción apocalíptica no son el estilo de este billete. Y ahora vamos con Illa. Puede que su llegada a President suponga el entierro del procés, pero eso no quiere decir que el "nuevo pacto" de Catalunya con España (no con el PSOE) esté forjado ni sea fácil. Lo estará solo si el precio de la investidura, o sea, un nuevo modelo de fiscalidad autonómica (el "cómo"), no es exclusivo para Catalunya y, sobre todo, si, aunque la beneficie, no agravia financieramente a las demás (el "cuánto") y estas lo asumen. Así que, puesto que queda casi todo por hacer, háganse cuentas, negóciese y pensemos de una vez en el Estado, que no se recompone a golpe de furia y ruido.

