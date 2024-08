El nacimiento del alpinismo español

El pasado día cinco del presente mes se cumplieron los ciento veinte años de la primera subida al Naranjo de Bulnes, realizada por Pedro Pidal Bernaldo de Quirós y Gregorio Pérez Demaría.

El acontecimiento se gestó un año antes, en el verano de 1903, cuando Pedro Pidal, su hermano Ignacio, los cainejos Gregorio Pérez y Manuel Sadia y los hermanos bulniegos Carlos e Inocencio Mier efectuaron una excursión a Torrecerredo. Los detalles de esta actividad montañera quedaron recogidos en el artículo publicado el 29 de septiembre de 1903 en el diario "La Época", de Madrid. Sabemos que a la cumbre subieron Pedro, Ignacio e Inocencio "sin cuerdas ni alpargatas". Fue al término de este viaje cuando Pedro Pidal manifestó su deseo de intentar la escalada del Naranjo para acabar así con la extendida opinión de su inaccesibilidad y evitar que esa conquista la lograra algún extranjero. "¿Qué idea me formaría de mí mismo y de mis compatriotas, si un día llegase a mis oídos la noticia de que unos alpinistas extranjeros habían tremolado, con sus personas, la bandera de su patria sobre la cumbre virgen del Naranjo de Bulnes, en España, en Asturias y en mi cazadero favorito de robezos?".

Así lo expuso a sus acompañantes, todos ellos pesimistas del éxito de ese temerario intento, a los que advirtió de que los llamaría para estudiar con minuciosidad las paredes del coloso pétreo y encontrar alguna posible vía de subida a su cumbre.

La inaccesibilidad del Pico había sido reconocida por Casiano de Prado y por el conde de Saint-Saud, cuyos comentarios conocía el marqués, y era creencia extendida por la zona. A este respecto, Pidal cita también la opinión del Monju. Se trataba de un famoso cazador de Bulnes, llamado Rafael Concha, aunque conocido por todos con el apodo El Monju, el cual acompañó al conde de Saint-Saud el 15 de julio de 1893 en la subida al Pico Albo. Desde allí vieron el Naranjo y El Monju le aseguró que era inexpugnable, por lo que el conde dejó escrito : "Es una de las escasas cimas cuyo acceso parece prohibido al hombre, puesto que lo es a los rebecos".

La generalidad de esta creencia queda de manifiesto con lo que cuenta Gregorio en su narración sobre que, llegados los protagonistas a la majada de Camburero y contaron su hazaña, los pastores se mostraron incrédulos y afirmaron que los rebecos llegan a subir "hasta aquel descanso que hay al principio del pico y algunos cazadores también subieron allí; pero más arriba nunca vimos ni oímos que nadie ni nada subiese". Solamente quedaron convencidos cuando observaron a la mañana siguiente las tres pilastras, "de la altura de un hombre", que Pidal y Gregorio habían levantado en la cumbre para dejar testimonio de su conquista.

Expongo todo ello porque siempre me llamó la atención la afirmación que Pidal hace en su relato de que era conocedor de los intentos fracasados de ascender a la entonces cima virgen del Naranjo por otros, de los que no facilita el nombre y omite cualquier referencia que nos pueda dar alguna pista de su identificación. "Que otros habían fracasado en la empresa, ya lo sabía yo", manifiesta. Pero, repito, no añade si se trataba de lugareños o de practicantes del incipiente alpinismo internacional. Por eso, estoy convencido de que ese comentario no reflejaba la verdad. No hubo fracasos anteriores por el mero hecho de que nadie intentó la amenazadora y desafiante escalada. Estoy seguro de que la afirmación de Pidal no era más que un recurso dialéctico para resaltar la relevancia, el valor y el significado de su hazaña.

Porque hazaña fue esa primera escalada, que constituye un hecho trascendental en la historia del montañismo español y que supone el nacimiento de la actividad alpina de alto nivel no ya en Asturias, sino en toda la nación. No lo decimos movidos por un justificable y discutido espíritu regionalista, por un excesivo deseo de exaltar y enaltecer indebidamente una actividad que nos es cercana. No. Cuando el 5 de agosto de 1904 Pedro Pidal y Gregorio Pérez conquistaron por primera vez la que entonces se consideraba como inalcanzable cumbre, abrieron con ello la puerta del montañismo alpino español, que pronto cobraría espectacular auge con la sucesiva creación de las sociedades y agrupaciones montañeras que se fueron extendiendo por Madrid, Cataluña, Aragón y Vascongadas.

Pero la primera, la pionera, la que marca y señala el principio del alpinismo español es la gesta de Pedro Pidal y Gregorio Pérez. Así fue dicho y reconocido por Luc Maury, famoso montañero pirineista e hijo del que fue cartógrafo de Saint-Saud, con su recordada y hermosa frase: "Aud pied du Picu (sic), jaillit une fontaine. C´est un symbole. Lá est né l´alpinisme espagnol" (Revue Pyrénéenne. Nº 12, enero de 1968).

Reconozcámoslo todos así y sigamos bebiendo de esa simbólica fuente para mantener viva y siempre actual la excelsa memoria, el imperecedero recuerdo de Pedro Pidal y Gregorio Pérez.

