Asturias sí tiene talento emprendedor

La "gran familia" de la Feria Internacional de Muestras de Asturias se reúne un año más en torno al premio "Ateneo Jovellanos" al Desarrollo Económico e Industrial, que alcanza ya su decimonovena edición, pleno de acierto, como bien demuestra la empresa galardonada. Hablo de "gran familia", porque Sabadell Herrero, y estoy seguro de que también el Ateneo Jovellanos, nos sentimos en casa, apostando por este enorme proyecto que es la Feria, y muy especialmente en este año, cuando se cumple el centenario de su primera edición. Enhorabuena a la Cámara de Comercio de Gijón por hacer posible un auténtico milagro económico, cada año, y en pleno verano.

Dicen que la verdad es la piedra angular sobre la cual se construyen las relaciones humanas, las sociedades justas y las instituciones sólidas que perduran. La verdad suele actuar como la brújula que indica el camino adecuado a las organizaciones, los pueblos, las gentes que buscan el mejor camino colectivo; actuando siempre como el principio rector que nos guía a todos por la vía de la honestidad, la transparencia y el bien común. Sólo en la verdad se asienta y cimienta la confianza entre las personas y se construye el edificio sólido y duradero de las mejores sociedades y los mejores proyectos colectivos.

Es por todo ello que creo que debe ser la búsqueda de la verdad un compromiso pleno de todos; compromiso que siempre ha de pasar por la integridad y la objetividad, sin tener miedo alguno a confrontar la realidad con nuestras ideas, pero sin olvidarse nunca que los hechos y no la ideología son los que reflejan de forma clara y patente la ruta por la que hemos de transitar si lo que de verdad nos importa es el bien común de esta Asturias que necesita –cada vez más– realidades y verdades.

Frente a esta visión de la realidad, en muchas ocasiones en la sociedad actual nos vemos a menudo inundados por una marea de desinformación, medias verdades y falsedades "disfrazadas" de rigor que nos obligan a discernir a cada uno en su responsabilidad entre lo real y lo ficticio, entre lo auténtico y lo manipulado, entre lo importante y lo accesorio.

Les digo todo esto en un acto de carácter empresarial y social, en primer lugar, porque sociedad y empresa están íntimamente relacionadas y unidas: no cabe entender una sin la otra si lo que buscamos es la verdad de una sociedad con igualdad de oportunidades para todos. Y en segundo lugar, porque no hay verdad más patente que la vital importancia de la empresa y los empresarios como eje tractor de una sociedad, una comunidad que crece, genera riqueza repartible y sostenible y, con ella, impulsa oportunidades para el desarrollo personal de sus ciudadanos sobre la base del trabajo, el esfuerzo, el mérito, la capacidad y el reparto justo de los recursos entre los que arriesgan, los que trabajan y los que más lo necesitan.

Asturias, esta querida tierra que nos acoge y nos permite impulsar nuestro proyecto vital está, en ocasiones, poblada de "medias verdades". Cuántas veces hemos escuchado hablar de nuestra falta de espíritu emprendedor; de que no tenemos empresas competitivas; de que nos falta una u otra cosa para igualarnos con otros territorios; de que nuestro sempiterno "grandonismo" nos atenaza cuando necesitamos más que nunca "pensar en grande"; y, así, un sinfín de argumentos hundidos en el pesimismo más doliente y paralizante. Pues bien. Todo esto sencillamente no es verdad. Hoy, en este acto, podemos demostrar con datos y hechos que –sin caer en el triunfalismo– tenemos motivos para ser optimistas.

El Ateneo Jovellanos entrega su premio a la empresa gijonesa Zitrón, y lo hace en el marco de la Feria, rodeados de 720 expositores, más de 2.200 marcas y unas previsiones que superan los 740.000 visitantes. Sin duda alguna, la Feria y Zitrón son dos ejemplos verdaderos que nos fuerzan y nos impulsan al optimismo. Sencillamente, porque es verdad que una compañía asturiana como la que hoy homenajeamos ha alcanzado una primera madurez con sus poco más de 60 años de historia. Con sede en Gijón, siete centros de producción y 17 filiales en todo el mundo, cuenta con 502 empleados. Siendo un referente en su sector gracias a un crecimiento sostenido en el tiempo, una buena capacidad para innovar y adaptarse a las necesidades del mercado, y una gestión basada en la excelencia, algo que, por cierto, caracteriza también a muchas otras empresas asturianas. Y, siempre, detrás de las buenas empresas, otra verdad incontestable: los buenos empresarios.

En este caso, el magnífico equipo humano que dirige su presidente, Antonio Fernández-Escandón, persona inquieta, discreta, partidaria de los consensos y plenamente comprometido con la compañía –una compañía familiar– con Asturias y con su sector, el del metal, tan importante para la realidad y el futuro de todos, y cuya patronal preside.

Enhorabuena al presidente del Ateneo Jovellanos, Álvaro Muñiz, por dar visibilidad a una gran verdad de esta Asturias nuestra: la de las empresas y las personas, el alma de Asturias, una Asturias que nunca sería la misma sin empresas y sin empresarios.

Decía Cicerón que "la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio". Pienso que hoy, en el entorno de la inigualable Feria Internacional de Muestras de Asturias, no toca estar callados; sino tratar de decir, siempre con respeto y sin estridencias, algunas verdades.

Verdad es que Asturias tiene grandes empresarios y grandísimas empresas. Verdad es que todas ellas necesitan competir en igualdad de oportunidades con otros territorios de nuestro gran país. Verdad es que los únicos que generan riqueza repartible, crean empleos y pagan impuestos para sostener los servicios básicos de nuestra sociedad son ellos. Y verdad es que si dejamos de apoyar, arropar y reconocer a nuestros emprendedores, habremos destruido el alma y el corazón de la mejor Asturias. Y lo hago recurriendo a mi paisano, el genial naviego Ramón de Campoamor, que nos dejó dicho aquello de que "en este mundo traidor, no hay verdad ni mentira: todo es según el cristal con que se mira".

No estaría mal que hoy nos pusiésemos todos las gafas que tiene nuestro premiado y que también usan los cientos de empresarios que hoy llenan esta Feria Internacional: las gafas con el cristal de la ilusión, el compromiso, el esfuerzo y el cariño hacia nuestra tierra. El mismo cristal con el que cada día miramos en el Sabadell Herrero cuando de lo que se trata es de creer en Asturias y luchar por sus gentes. No me resisto a comentarles que quizá alguno de ustedes estará pensando si el próximo año me tendrán aquí apoyando esta fiesta de la empresa en la capital del verano asturiano.

Pues no sabría decirles hoy quién será el merecido premiado ya que empresarios los hay y muchos, pero sí debo decirles una última verdad: el año próximo Sabadell Herrero estará nuevamente en esta querida feria y junto a nuestro querido Ateneo Jovellanos, sencillamente porque también es cierto y verdad que nuestro gran país y nuestro querido Principado necesitan y necesitarán un Banco de verdad como Sabadell Herrero.

