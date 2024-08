El derecho de familia y los animales

Los animales de compañía están cada vez más presentes en nuestras vidas y para muchos de nosotros se han convertido en un miembro más de la familia. No obstante, desde una perspectiva jurídica no ha sido hasta recientemente que han dejado de ser considerados meros objetos para empezar a ser reconocidos como seres sintientes. En concreto, el delito de maltrato animal se introdujo por primera vez en nuestro Código Penal hace apenas veinte años, y no fue hasta el año 2021 en el que una importante reforma del Código Civil descosificó definitivamente a los animales.

Esta mayor presencia de los animales en nuestros núcleos familiares está generando nuevas situaciones, especialmente en las crisis de pareja, en las que surgen preguntas como: ¿quién se queda con la mascota?, o ¿quién va a correr con los gastos de alimentación y manutención del animal? Y aunque se trata de una materia relativamente nueva, la jurisprudencia ha comenzado a proporcionar soluciones a estos problemas cada vez más frecuentes en nuestra sociedad.

La primera cuestión que se nos plantea es: ¿qué animales se consideran "de compañía"? La respuesta que nos dan los tribunales es que la definición de animal de compañía viene determinada por el destino del animal y no por la especie a la que pertenece. Así, un caballo o una gallina pueden ser catalogados como animales de compañía si realmente conviven con el resto de la familia, aunque lo hagan fuera de la casa.

Otra cuestión importante en los casos de ruptura de pareja es determinar a quién se le atribuye la custodia del animal. Es crucial señalar que esto no va a depender de la titularidad dominical, sino que se atenderá única y exclusivamente al bienestar del animal, con independencia de quién sea el titular o a nombre de quién figure inscrito en los registros administrativos. En este sentido, el artículo 90.2 del Código Civil establece un mecanismo de protección para los animales de compañía, disponiendo que, si el acuerdo entre las partes sobre la custodia resulta gravemente perjudicial para su bienestar, la autoridad judicial tomará las medidas adecuadas.

Respecto al reparto de los gastos, nuestros tribunales hacen una distinción entre los gastos ordinarios, que son aquellos previsibles y periódicos, como la comida, el alojamiento, las desparasitaciones trimestrales, etc.; y los gastos extraordinarios, que varían de unos meses a otros, como la vacunación o las consultas veterinarias en caso de enfermedad. Sobre este asunto la casuística es muy variada, pero generalmente los gastos suelen repartirse a la mitad, o en función de con quién vaya a pasar más tiempo el animal o quién vaya a asumir la mayor parte de las cargas.

En resumen, nos encontramos ante una materia viva y en constante evolución, que tiene que ir adaptándose a las necesidades de una sociedad moderna en la que los animales de compañía están cada vez más integrados en nuestras familias, y por lo tanto requieren un marco jurídico de protección que los ampare ante este tipo de situaciones.

