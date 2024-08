La batidora propagandística de Hamás

El 7 de agosto pasado LA NUEVA ESPAÑA ha publicado el artículo de opinión en la página 2 llamado "Gaza y tú". Carece de sentido en un breve espacio recorrer la historia del conflicto. Pero se hace necesaria una exposición sintética y un marco de referencia: 1. El Estado de Israel libra una guerra en Gaza en respuesta al salvaje ataque terrorista de Hamás, el 7 de octubre de 2023; 2. Hamás es una organización terrorista, reconocida así por la Unión Europea, Estados Unidos y la secretaría de la Organización de Estados Americanos; 3. El Estado de Israel no está en guerra con Palestina; 4. Hamás no es Palestina, como ETA no es el País Vasco.

Reducir la responsabilidad de Hamás a un par de líneas es una circunstancia de mutismo crepuscular. En cambio, parece recurrir, permítase la expresión, al manejo de una batidora propagandística trituradora de la realidad para convertirla en un gel digerible por la ciudadanía.

Así se aprieta el botón

Que los periodistas no accedan a la zona de guerra es una decisión destinada a proteger sus vidas en situaciones ciertamente extremas. El cómputo de víctimas es una función propia de organismos especializados. Aunque, en eso, la ONU se muestre incompetente bajo la disculpa de la "niebla de la guerra" y utilice la falsaria y desacreditada fuente de Hamás. La muerte no puede ser jamás un hecho especulativo, ni una dramatización propia de un videojuego dibujando una realidad particular. No hay una cifra adecuada, tampoco una distribución rigurosa de las muertes, digamos civiles, de niños, mujeres y ancianos. La revista médica "Lancet" no dio certeza a una estimación de muertes indirectas. No lo considera un estudio científico y descarga su responsabilidad sobre los autores.

Las muertes de inocentes son terribles, allá donde se produzcan, pero es aún más vil el uso de la población civil como escudos humanos por los terroristas de Hamás.

Nadie sensato ignora la crueldad de la guerra. Pero es más dramático el combate del terror y su coste invaluable acomodado bajo la dicha "niebla de la guerra". La que confunde los crímenes en los hospitales infantiles de Ucrania, el asesinato de niños drusos en un partido de fútbol o los ciento quince israelíes que siguen secuestrados en las toperas de Gaza. Sobre esto, ni un mínimo deseo, en sintonía con el silencio inesperado de la prensa internacional.

Una nueva presión sobre el botón de la batidora nos acerca a la crudeza de la enfermedad y el riesgo de muerte. La presencia de los virus de la polio, lamentablemente habitual en los países en vías de desarrollo, se incrementa en situaciones de guerra. Sorprende que ya a mediados de junio la OMS conocía la presencia del virus en las aguas residuales de Gaza. A día de hoy no ha desplegado una campaña activa de vacunación infantil. Aquel organismo sanitario ha tardado diez meses de guerra en anticiparse al problema. Así que ahora parece que llegarán de su mano un millón de dosis de vacunas; pero nada se dice de la entrega israelí del medio millón a través de los corredores humanitarios abiertos y negados por Hamás y sus apoyos. A día de hoy, afortunadamente, la polio no ha afectado a la población infantil, pero, aun así, la prensa internacional sigue hablando de epidemia ante el mutismo desmesurado de la propia OMS a pesar de que la salud gazatí reposa en las acciones singulares de la UNWRA y las ONG.

Un problema preocupante convertido en una nueva línea de propaganda.

Esta situación va de la mano de las prioridades de Hamás invertir las donaciones internacionales en la ingeniería de construcción subterránea destinada al contrabando en camiones por los túneles de Rafah y lo que cualquiera puede adivinar.

Pero la batidora vuelve al principio, a difuminar la dicotomía Hamás/Palestina.

Para ello se introduce en la ecuación la cuestión pendiente de resolver desde 1948. Así, mutatis mutandis, una contienda terrorista de Gaza se convierte en un debate sobre Palestina. Tinta de calamar. La comunidad internacional se enfrenta a una complejidad territorial que no requiere del sarcasmo. "La solución de los dos estados" lleva años sobre la mesa, especialmente desde los acuerdos de Oslo de 1993.

Israel no desea la guerra, ni renuncia a su derecho a defenderse, lo avala el derecho internacional. Parece que los principios de Hamás se han ocultado en alguno de sus túneles: la eliminación del Estado de Israel. También la Yihad Islámica, la destrucción del mundo occidental, su cultura y estilo de vida; en síntesis, aquella que se ocupa de nuestros hijos. No es esta una ensoñación lejana. Ya ocupa espacio en los palacios y no, precisamente, en defensa del bravo pueblo.

Es lo que tiene continuar con la batidora, triturar cualquier cosa, incluida la esperanza.

