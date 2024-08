Sánchez se ha ido de vacaciones dejando servido otro cóctel tóxico que consiste en combatir la igualdad entre los españoles, quitándoles dinero a unos para dárselo a otros. Al revés de lo que hacia Robin Hood, antepone los fuertes a los débiles, deshaciendo los principios por los que se rige cualquier modelo federal en cuanto a mismas obligaciones e idénticos derechos para todos. Cataluña se beneficiará de una "financiación singular" que perjudicará al resto de las autonomías que no están favorecidas por los cupos, y este hecho supondrá una quiebra del Estado. Los que aún sostienen que no habrá problema si, junto con los catalanes, todos los demás salimos beneficiados no es que desconozcan la realidad, lo único que hacen es intentar capear el temporal que se avecina: el negro futuro de los españoles y el de sus pensiones. Los recursos no estiran como el chicle; si uno recibe más, los otros se quedan con menos al romperse la cooperación y la solidaridad fiscal territorial. No es que lo digan los economistas, lo ve cualquiera.

Illa, cuya investidura, como la de Sánchez, está saliendo demasiado cara, no sabe disimular y ha aceptado el programa independentista de mínimos, decidido a no perder el apoyo de ERC. Para él, la nación catalana ya existe dentro de una España confederal o plurinacional. Con esa expresión de perro apaleado, está protagonizando una segunda parte del procés que ya tiene como aliados a los socialistas que todavía no hace demasiado apoyaban el artículo 155. Aquí la metamorfosis es de vértigo.

La música que suena la traen los clarines. Todo parece clarinete y, sin embargo, me gustaría abrigar la esperanza de que algo se torcerá por el bien de este país. Mejor sería que al final nada estuviese en consonancia con lo que se anuncia y poder desmentir la desmesura tan elegantemente como lo hiciera Mark Twain en aquel telegrama a la Associated Press en el que informaba de que la noticia publicada de su muerte había sido una exageración.

