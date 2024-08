Contra el macroplán para seguir a pacientes

Hoy, para mí, el genoma tiene ojos, olor, sonido y sabor. Los ojos son hermosos, huele el aire a Dama de Noche, sabe todo a perrito caliente y suena la voz de Lolita. Lleva el genoma alpargatas Victoria por las que sale un dedo del pie y da vértigo el recuerdo: una montaña rusa, alaridos, una rubia impresionante y unos casi niños diciendo: si me das para otro perrito, te dejo en paz y puedes estar con la rubia... La chantajeadora era la niña de la alpargata y los pantalones rotos que tanto desesperaban a su madre. El acompañante de la niña tenía una mirada plácida, dulce, bondadosa. Lo de la rubia, Pilar se llamaba, es otra historia...

El recuerdo perdura pese a todo y quita aspereza a este escrito...

Nos informa este diario de un proyecto en marcha. Un proyecto que, según la información, será beneficioso para todos. Un proyecto que, según entiendo, se está vendiendo como medicina preventiva, eso se desprende; y un proyecto que a los que den autorización les proporcionará tratamientos a la carta... Reitero: a los que se sometan o autoricen. Es decir, un proyecto con cobayas, conejos de indias humanos. Siempre me ha disgustado no llamar a las cosas por su nombre, los intentos de ocultar la realidad. Nos cuenta este diario que hay un investigador principal del que da el nombre y una señora en el HUCA que también participa, además, varios organismos autonómicos y nacionales. No dice nada la información de asuntos, a mi entender, importantes desde el punto médico, científico, ético... Nada dice de los CV de los señores que trabajan en el "proyecto".

Me planteo preguntas que seguro son tontas, sin sentido. Por ejemplo ¿Cómo es posible que semejante proyecto no se plantease a los representantes ciudadanos en las instituciones dependientes de la Consejería de Salud? ¿Cómo es posible que no sepamos nada de tal proyecto? ¿Cómo serán las "protecciones" de los sujetos sometidos al estudio? ¿Anónimas, anonimizadas?

Dado que desde hace años en una brutal marcha adelante y sin miramientos, las enfermedades genéticas son por ley Enfermedades de Declaración Obligatoria, EDO y quienes las padecen pasan a formar parte de un Registro ¿Se les ha explicado a los sujetos del estudio las consecuencias de ser conocedores de ser personas con una de esas enfermedades? Ejemplos:

Seguros de vida, seguros de baja médica en el caso de los autónomos, incidencia al buscar un puesto de trabajo... Esto de forma muy resumida... ¿Alguien les ha advertido? ¿Quién forma parte del comité de bioética que vigile todo ese proceso? ¿Cuál es el protocolo que sigue ese estudio? ¿En qué consiste el documento que firman para consentir que se trabaje con su cuerpo, fluidos? ¿Dónde puede verse?

En diciembre de 1998, el Parlamento de Islandia otorgó a la empresa DeCode Genetics el acceso en exclusiva a los datos genéticos, médicos y genealógicos de los habitantes de la isla. Fue un escándalo tapado rápidamente. Se obligó por Ley a los islandeses. Nadie habla ya de ello, pero sucedió. El Parlamento islandés aprobó la cesión por 37 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, a pesar de la oposición de los médicos del país, su industria farmacéutica y la comisión de ética informática. La multinacional Hoffmann-La Roche pagará 29.000 millones de pesetas a DeCode Genetics para acceder al archivo e investigar... ("El País" AFP Reikiavik-19 de diciembre de 1998).

Camino por la huerta pensando algo que siempre me viene a la mente cuando paso ante los calabacines: como se parecen al crecer al esquema de una proteína simple, muevo la cabeza y pienso que no debo pensar tanto. Ya no hay Dama de Noche, ni está Lolita. Perritos calientes no como, pero cuando leí la información que daba este diario me vino a la mente una montaña rusa. Nicho de negocio de los medicamentos huérfanos. Muchas cosas vinieron a mi cabeza. Por encima de ellas Carlos Romeo y Bioética.

Si a mí me proponen participar en semejante estudio digo que no, a no ser que lo vea antes un abogado especializado en el tema.

